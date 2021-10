Smer-SD by chcel novelou zákona zachovať sídlo vodohospodárskeho podniku v Banskej Štiavnici

BRATISLAVA - Poslanci Smeru-SD chcú dosiahnuť zachovanie sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) v Banskej Štiavnici. Predložili preto návrh novely tzv. vodného zákona. Smer-SD tým reaguje na zámer Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR presťahovať podnik do Bratislavy.

"Umiestnenie sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. v Banskej Štiavnici a etablovanie generálneho riaditeľstva má svoj strategický význam a historické opodstatnenie. Dvadsaťštyriročné pôsobenie podniku so sídlom v Banskej Štiavnici potvrdilo správnosť predpokladov pri jeho lokalizácii nielen z pohľadu zvýraznenia inštitucionálneho a kultúrneho významu Banskej Štiavnice, ale aj z dôvodu zníženia sociálneho dopadu útlmu banskej činnosti," skonštatovali poslanci Smeru-SD v odôvodnení návrhu.

SVP tvrdí, že jeho presídlenie z Banskej Štiavnice do Bratislavy prispeje k šetreniu verejných financií. Hovorca SVP Marián Bocák tiež uviedol, že sa uvažuje o zachovaní určitých pracovných pozícií v Banskej Štiavnici. SVP chce koncentrovať svoje riaditeľstvo a činnosti bližšie k zriaďovateľovi a ostatným partnerským organizáciám. Je to podľa podniku logickým krokom, a to aj s ohľadom na množstvo pracovných aktivít v hlavnom meste.

Samostatný Slovenský vodohospodárky podnik, štátny podnik, vznikol v roku 1997, má celoštátnu pôsobnosť, zamestnáva viac ako 3100 zamestnancov a zabezpečuje správu vodných tokov a povodí Slovenska.