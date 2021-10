Podľa Smeru-SD Orbán vie, že je na Slovensku bezvládie: Matovič ponúkol svoju pomoc pri riešení sporu

BRATISLAVA - Opozičná strana Smer-SD vo veci skupovania pôdy opäť zbytočne vyvoláva paniku. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na zámer strany Smer-SD zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu k téme skupovania pôdy na Slovensku.

K uvedenej problematike sa podľa MPRV už stretli rezorty diplomacie Slovenska a Maďarska a na rokovaní odznelo, že v rámci dobrých vzťahov by každá cezhraničná podpora mala byť poskytovaná iba s vedomím a súhlasom štátu, na územie ktorého sa pomoc poskytuje.

"Slovenskú pôdu považujeme za naše národné bohatstvo a dedičstvo, ktorého ochranu budeme aj v týchto turbulentných časoch naďalej legislatívne posilňovať. V tejto súvislosti dal minister Samuel Vlčan (OĽANO) preskúmať možnosti úpravy zákona číslo 140 z roku 2014 o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku," dodalo agroministerstvo.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Strana Smer-SD vo štvrtok (7. 10.) informovala, že chce podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k téme skupovania pôdy na Slovensku. Smer-SD chce, aby vláda povedala, čo ide robiť, aby sa cudzie štáty nedostávali k slovenským pozemkom.

"Viktor Orbán ako silný a skúsený politik chápe, že na Slovensku je bezvládie. Vie, že teraz je čas presadzovať si maďarské záujmy na území Slovenskej republiky," uviedol líder strany Robert Fico. Vyjadril sa tak k tomu, že Maďarsko chce kúpiť pôdu na Slovensku. "Vidíme fond v objeme 400 miliónov eur na maďarskej strane," pokračoval. Ten by mal byť podľa neho na skupovanie poľnohospodárskej pôdy na Slovensku.

Matovič vyzval ministerstvo k diplomatickému riešeniu sporu s Maďarskom, ponúkol pomoc

Slovenská diplomacia by si mala robiť svoju prácu a spory s Maďarskom riešiť diplomaticky. Apeloval na to minister financií a expremiér Igor Matovič (OĽANO). Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR ponúkol pomoc pri rokovaniach s predstaviteľmi Maďarska. Dodal, že v minulosti sa o investíciách maďarskej vlády do južných regiónov Slovenska rozprával s tamojším premiérom Viktorom Orbánom a ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom. Podľa vlastných slov ich požiadal, aby podporu pre slovenské regióny riešili spoločne.

"Ministerstvo zahraničných vecí má byť v prvom rade diplomatické. Po diplomatickej ceste nech vyrieši tento spor. Keď bude potrebovať pomôcť, veľmi rád mu pomôžem," povedal Matovič s tým, že na čomkoľvek sa doteraz vedel s Orbánom a Szijjártóom dohodnúť. "Majú rôzne programy, ktorými prispievajú na rekonštrukcie materských škôl, základných škôl, na výstavbu alebo rekonštrukciu štadiónov na južnom Slovensku a posledný program aj na nákup historických budov a prípadne pôdy," poznamenal s tým, že sa treba pýtať a chrániť štátny záujem. Poukázal však aj na to, že aj Slováci si môžu kúpiť pôdu v zahraničí.

Problém vidí v tom, že v minulosti sa do južných oblastí Slovenska zo strany tunajšej vlády toľko neinvestovalo. "Nekašlime na južné Slovensko. Pomôžme južnému Slovensku, a tým pádom si myslím, že sa pridá aj Viktor Orbán a bude tá pomoc o to intenzívnejšia," zdôraznil. V súvislosti s mimoriadnou schôdzu Národnej rady (NR) SR, ktorú chce iniciovať k tejto téme Smer-SD, poznamenal, že to nie je žiadne opatrenie. "Zvolať mimoriadnu schôdzu, ktorej program nebudú mať schválený, nie je opatrenie," vyhlásil Matovič.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga pripomenul, že pomoc malým poľnohospodárom je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády. S touto pomocou podľa neho súvisí aj regulácia toho, v akom množstve môžu zahraniční investori skupovať pôdu na Slovensku. Na to podľa neho treba dbať aj pri Maďarsku. Na margo slovensko-maďarského sporu poznamenal, že kým sa bude rešpektovať štátna hranica, budeme mať aj dobré vzťahy.

Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) sa nedávno stretol s maďarským ministrom Szijjártóom. Naznačil otázku skupovania budov v Košiciach i poľnohospodárskej pôdy maďarskou vládou. Zdôraznil, že Slovensko požiadalo Maďarsko, aby svoje vládne programy, ktoré majú presah na Slovensko, robili po vzájomnej konzultácii a dohode. Deklaroval záujem na budovaní dobrých vzťahov. Korčok už avizoval, že nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam cudzími štátmi má prejsť legislatívnymi zmenami. SaS už vo štvrtok (7. 10.) deklarovala, že Korčok má jej plnú dôveru.