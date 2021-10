Šéf Smeru má na Pellegriniho partičku opäť ťažké srdce: Som zvyknutý na všelijaké zrady, tvrdí Fico

Pellegrini svojím vyjadrením vyprovokoval Fica k ďalšiemu kritickému vyjadreniu na jeho adresu.

BRATISLAVA - Opäť je to tu. Je známe, že opozičné strany Hlas-SD a Smer-SD medzi sebou pestujú zvláštny druh chémie, ktorá pripomína navonok akúsi, až prirodzenú spoluprácu, no na druhú stranu si nevedia odpustiť to, čo zažili v minulosti. Tentokrát sa nezdržal sám Robert Fico a svoje pocity k Pellegrinimu po jeho poslednom rozhovore dal otvorene najavo. Hovorí o zrade a o tom, že niekto zabudol prejaviť úctu.