Predsedníctvo Smeru-SD schválilo otázky k petícii za referendum: List prezidentke Čaputovej

BRATISLAVA - Predsedníctvo Smeru-SD vo štvrtok schválilo otázky, ktoré sa týkajú petičnej akcie na vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách. Líder Smeru-SD Robert Fico to oznámil na tlačovej konferencii s tým, že v sprievodnom liste, ktorý budú adresovať prezidentke SR Zuzane Čaputovej, je žiadosť, aby sa hlava štátu vyjadrila, či sa v súvislosti s otázkami obráti na Ústavný súd (ÚS) SR alebo nie.

"V liste ju informujeme, že ak do určitého termínu neodpovie, budeme to považovať za súhlas so znením listu a že sa neobráti na Ústavný súd," oznámil Fico.

Konkretizoval, že prvá otázka znie, či občania súhlasia v referende s tým, aby súčasťou ústavy bol článok, podľa ktorého bude možné skrátiť volebné obdobie parlamentu aj na základe ústavného zákona alebo referenda, a druhá otázka, či v prípade kladnej odpovede na prvú otázku súhlasia so skrátením volebného obdobia súčasného parlamentu.

Petičnú akciu bude organizovať Smer-SD

Líder Smeru avizoval, že prípadnú petičnú akciu na podporu referenda bude organizovať Smer-SD. Zopakoval, že referendum považuje za jedinú možnosť, ako uskutočniť predčasné voľby, a tie zasa vníma ako jediný "ventil" na upokojenie súčasnej situácie. "V prípade, že sa pani prezidentka rozhodne obrátiť na Ústavný súd, opäť bude chcieť zmariť referendum," dodal Fico.

V novembri sa bude konať snem strany

Prezidentku v liste upozorňuje aj na to, že neexistuje politická dohoda na tom, že by spor okolo možnosti konať referendum k téme predčasných volieb vyriešili v parlamente.

Fico takisto avizoval, že 17. novembra bude Smer-SD organizovať stretnutie s občanmi pri kladení vencov k soche Alexandra Dubčeka v Bratislave, predpoludním ten istý deň sa bude konať snem strany.

Zistenie o sieti podozrivých schránkových firiem

Vyjadril sa aj k zisteniam Investigatívneho centra Jána Kuciaka o sieti podozrivých schránkových firiem, ktorým štát poslal milióny eur z pandemickej prvej pomoci. Fico vyhlásil, že nejde o náhodu, ale ide o organizovaný zločin, a neverí, že by o tom rezort práce pod vedením ministra Milana Krajniaka (Sme rodina) nemal vedomie.

Fico oznámil, že spolu s ďalšími opozičnými stranami sa chce poradiť na postupe pri návrhoch na odvolávanie ministrov, osobne je presvedčený, že je správnejšie podávať návrhy na jednotlivých ministrov ako návrh na odvolanie celej vlády, aby sa tak využil celý repertoár možných argumentov pre vyjadrenie nedôvery konkrétnym ministrom.