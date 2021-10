NA VLASTNEJ KOŽI sme si vyskúšali úseky D4R7: Problémom je zlé značenie, to však nie je všetko!

Mnohí motoristi dochádzajúci z obcí neďaleko Bratislavy si vydýchli, keď sa dozvedeli najnovšie informácie – viaceré výjazdy nultého obchvatu sú už otvorené a katastrofálna dopravná situácia by sa tak mohla konečne vyriešiť. Mnohí na tieto správy čakali, ako na spasenie – veď stráviť denne hodiny v kolónach na ceste do a z práce nie je nič príjemné.

Ešte posledný septembrový víkend otvorilo konzorcium D4R7 obchvat D4 z bratislavských Podunajských Biskupíc cez Lužný most až do Petržalky či Jaroviec. Cesta, ktorá by za normálnych okolností trvala desiatky minút, tak po novom trvá maximálne 5 minút. Stále však mnohí čakali na spustenie ďalšej cesty – a to konkrétne R7 zo Šamorína do centra Bratislavy.

Zdroj: FB / D4R7

Ten sa podarilo otvoriť uplynulý víkend, konkrétne v sobotu – ľudia cestujúci zo Šamorína sa behom pár minút pohodlne a najmä plynulo dostanú až na Bajkalskú ulicu či na Mlynské Nivy. Následne sa v nedeľu otvorilo aj napojenie D4 na D2 pri Jarovciach a Petržalke. „Vďaka týmto novým úsekom sa môžu vodiči smerujúci z D2 alebo Rakúska priamo napojiť na už otvorený Lužný most a pokračovať po D4 až po križovatku Bratislava – Východ (Ivanka Západ). Rovnako tak vodiči môžu využiť aj celú R7 z Holíc až po Nivy (Prievoz),“ vysvetlilo konzorcium.

Zdroj: FB / D4R7

Viaceré problémy

Ešte cez víkend však bratislavský primátor Matúš Vallo poukázal na viaceré problémy, na ktoré sa budú musieť Bratislavčania pripraviť. „Najbližší víkend ešte nebudú spustené chýbajúce vetvy rondelu Prievoz, ktorý je pre dopravu v meste zásadný, nakoľko má rozdeľovať dopravu z novej rýchlostnej cesty a D1 v smere do centra, Petržalky a Ružinova. Najbližší týždeň tak doprava na rondeli a Bajkalskej môže byť komplikovaná,“ napísal na sociálnej sieti, pričom zhotoviteľ sa zaviazal, že by mali byť vetvy otvorené počas najbližšieho víkendu.

Zdroj: FB / D4R7

Magistrát hlavného mesta však vzhľadom na možné problémy s napojením na nultý obchvat z centra mesta informoval vodičov, ako sa na R7 dostanú. „V dočasnom režime je zatiaľ riešené napojenie dopravy zo Slovnaftskej na R7 v smere do Ružinova. Vozidlá sú vedené na obchádzku cez dva tzv. turbo kruhové objazdy, nie priamo na R7 z prvého kruhového objazdu, ako je naprojektované definitívne riešenie,“ informovali. Vodičov preto požiadali o zvýšenú opatrnosť, a to najmä počas prvých pracovných dní.

Zlé značenie?

Zo strany motoristov však pribúdali správy a informácie o problémoch, ktoré mali so značením na nultom obchvate. Preto sme sa boli na vlastné oči pozrieť, ako to na diaľnici s novým značením vyzerá. Vybrali sme sa zo Šamorína do Petržalky, podľa aplikácie Waze sme mali ísť po R7 na D4 a následne sa napojiť na D2. Na D4 sme sa však ani nedostali. Na informačných tabuliach, ktoré informujú motoristov o tom, kam sa dostanú, bolo na výber viacero možností. Bratislava-Ružinov ukazovalo rovno, Podunajské Biskupice a Vrakuňu na výjazd na D4, Petržalku rovno.

Zdroj: Topky.sk

Vybrali sme sa teda podľa informačných tabúľ. To, že za odbočkou na D4 v smere na Podunajské Biskupice je ďalší výjazd, sme nevedeli. Po tejto odbočke už totiž žiadna ďalšia tabuľa o tom, že sa blíži výjazd v smere na Petržalku, už nebol. Smerovali sme tak do centra mesta – vybrali sme sa v smere na Nové Mesto a centrum. Vyšli sme na Bajkalskej, kde boli rovnako problémy s dopravnými značkami. Na Mlynských Nivách sme si chvíľu počkali v kolóne a vybrali sa na most Apollo. Po asi pol hodine sme boli v cieli – aj s menšími problémami.

Zdroj: Topky.sk

Dopravné značenie slovenského typu

Nie sme však jediní, ktorí mali problém s tým prísť z bodu A do bodu B. Viacerí si novú cestu pochvaľovali, našli však viaceré nedostatky – zlé značenie bolo jedno z nich. Jeden diskutujúci na sociálnej sieti išiel cez R7/D4 do Rovinky. „Keď sa budete blížiť ku križovaniu s D4, nezabudnite sa zaradiť do odbočovacieho pruhu smer Viedeň. Neodbočte hneď na prvý výjazd, lebo do tej Viedne naozaj dorazíte a pokračujte rovno smerom na Komárno. Nezabudnite z R7 odbočiť, lebo do Rovinky prídete najskôr cez Dunajskú Lužnú. Takže taká klasika – dopravné značenie slovenského typu,“ napísal.

Zdroj: FB / Ladislav Nejedly

Pre ľudí by však mohli byť istými „barličkami“ vizuálne pomôcky – napríklad spaľovňa po pravej strane – vtedy budú vedieť, že pomaly bude čas odbočiť na D4, či betónové zátarasy na ľavej strane. Aj pod statusom bratislavského magistrátu sa viacerí priznali, že zle odbočili a omylom zavítali tam, kde nechceli – napríklad do Jaroviec či Šamorína.

Zdroj: FB / D4R7

„To je niečo strašné, idete do mesta, 40 krát sa otočíte cez kruhové objazdy, väčšinu času strávite tým, že máte pocit, že idete naspäť. A pri čase, ktorý človek strávi hľadaním cesty z tohto bludiska, sa postavím radšej na starú cestu, kde mám aspoň istotu, že keď pôjdem 20 minút v zápche dôjdem tam kam chcem,“ konštatovala jedna z diskutujúcich. Aj ďalšia opísala svoju skúsenosť so značením.

Aj v protismere

„Dnes sme na diaľnici stretli auto v protismere, cca 12:30 presne v tom úseku kúsok pred Prístavným mostom. Nechápali sme, ako sa tam mohol dostáť, ale po vzhliadnutí tohto videa mi to už je jasné. Je to zle značené. Už na diaľnici je chaotické označenie, kade sa ide na Bajkalskú a kade na most do Petržalky od Dunajskej Stredy,“ upozornila ďalšia. O ďalšom vodičovi v protismere informovala stránka Zomri. "Nie každý sa orientuje na novom obchvate," napísali pod fotkou s autom pri výjazde na Prístavnú, ktoré ja značne v protismere.

V súvislosti s nultým obchvatom sa však vyskytlo viacero problémov. Prv sa hovorilo o tom, že časti D4 a R7 v smere do Petržalky a na Mlynské Nivy, no napokon sa otvorila len D4 cez Lužný most, avšak, motoristi zo Šamorína a okolia sa museli komplikovane točiť, aby sa vôbec na Lužný most dostali. Konzorcium D4R7 okrem toho informovalo, že ostatné vetvy budú otvárať postupne v najbližších mesiacoch.

Najdôležitejšie napojenie z D4 na D1 pri Triblavine však zrejme tak skoro nebude – dôvodom je, že križovatka, ktorá by vo veľkej miere odklonila tranzitnú a osobnú dopravu mimo Bratislavu, bola z projektu vyčlenená a ešte sa nezačalo s jej stavbou. Podľa odhadov kompetentných sa kompletnej cesty D4R7 dočkáme najskôr o 5 rokov – teda aj s napojením na D1 pri Triblavine.