Ďalšia rana pod pás pre motoristov: Diaľničná známka na bratislavskom obchvate? Všetko je inak, tvrdí rezort

BRATISLAVA – Tak toto je rana pod pás pre všetkých motoristov v Bratislave. Už čoskoro sa totiž spoplatnia dva úseky na bratislavskom obchvate, ktoré vodiči doteraz mohli využívať bez diaľničnej známky. To však nie je všetko. Ministerstvo dopravy však tvrdí, že všetko je inak!

Výstavba nultého obchvatu so sebou priniesla viaceré novinky. Vodiči sa po novom môžu dostať do mesta aj zo satelitných obcí pri Bratislave bez kolón a pohodlne za zlomok času, bez stresu. Avšak, nultý obchvat so sebou prináša aj viaceré problémy. Národná diaľničná spoločnosť totiž oznámila, že od 1.1. nastali viaceré zmeny a pribudli mnohé vymedzené úseky ciest na diaľniciach D1, D2 a D4.

Archívne VIDEO NA VLASTNEJ KOŽI sme si vyskúšali úseky D4R7: Problémom je zlé značenie, to však nie je všetko!

„Na diaľnici D1 pribudne 1 vymedzený úsek Južný obchvat Prešova. 10 už existujúcich vymedzených úsekov D1 bude modifikovaných. Sieť vymedzených úsekov ciest doplnia tiež 3 úseky ukončeného projektu D4/R7 pri Bratislave medzi Jarovcami a Račou na diaľnici D4. Na vonkajšom obchvate Bratislavy bude modifikovaný 1 vymedzený úsek cesty. Dva existujúce úseky obchvatu Bratislavy D1 a D2 budú od 1. januára 2022 opäť zaradené do siete vymedzených úsekov ciest a od 1. marca budú aj spoplatnené,“ informovala NDS.

Zdroj: TASR / Michal Svítok, Jaroslav Novák, Pavel Neubauer

Ide pritom o úsek diaľnice D2 Lamač-Pečňa a následne nadväzujúci úsek Pečňa-Prístavný most na diaľnici D1. Doteraz bol tento úsek v rámci mesta bez spoplatnenia, teda pri jazde cez neho nemuseli mať vodiči zakúpenú diaľničnú známku. To však bude od 1. marca minulosťou a na úsek od obchodného centra v Lamači až po napojenie na Prístavný most bude potrebná diaľničná známka.

Zdroj: mapy Google

Národná diaľničná spoločnosť upozornila aj na ďalšie zmeny. „Dvom úsekom na diaľnici D1 sa vyhláškou mení kategorizácia a od 1. januára 2022 z nich budú vymedzené úseky ciest I. triedy. Táto zmena kategórie sa týka privádzačov do Žiliny a Trenčína. Prepojením diaľnice D1 a Seneckej cesty vznikne 1 nový vymedzený úsek cesty II. triedy. Ďalšie 4 úseky budú modifikované, zmení sa názov ich križovania s novým vymedzeným úsekom. Celkovo od 1. januára 2022 pribudne 9 a modifikovaných bude 15 vymedzených úsekov ciest. Platnosť sa skončí 3 vymedzeným úsekom,” napísali diaľničiari.

Všetko je inak, tvrdí ministerstvo

Ministerstvo dopravy a výstavby pod vedením Andreja Doležala (Sme rodina) tvrdí, že informácie o spoplatnení úseku sú pravdivé, ale len z polovice. "Obchvat zostáva pre osobné autá bezplatný, od 1.3.2022 budú 2 jeho úseky spoplatnené len pre vozidlá, ktoré majú povinnosť platiť mýto (nákladné autá, autobusy...). Cieľom tejto zmeny je odľahčiť dopravu v Bratislave tým, že časť tranzitu sa presunie z Prístavného mosta na obchvat D4," uviedlo ministerstvo na sociálnej sieti.