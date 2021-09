Ďalšia tragická nehoda a auto na šrot! Šokujúce zistenie polície: Totožnosť obete bola pre nich ranou

KOMÁRNO – Ďalšia hrozivá dopravná nehoda, rozbité autá ale hlavne ďalší vyhasnutý ľudský život. Dopoludnia došlo k tragickej havárii, pri ktorej osobné auto prešlo do protismeru a skončilo pod kamiónom. Vodič bol na mieste mŕtvy. Šok pre policajtov nastal, keď zistili, že išlo o ich kolegu.

Ako informovala nitrianska krajská polícia, nehoda stala na ceste prvej triedy v katastri obce Zemianska Oľča v komárňanskom okrese.

"47-ročný vodič osobného auta Chevrolet Kalos prešiel z doposiaľ nezistených príčin do protismeru, kde sa zrazil s nákladným autom zn. Volvo. Vodič osobného vozidla na mieste nehody podľahol následkom spôsobených zranení," uviedli.

Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragédie sú predmetom vyšetrovania komárňanskej polície. Jedno je však už isté. Obeťou nehody bol príslušník polície.

"S veľkým zármutkom sme prijali správu, že pri nehode zahynul náš kolega, policajt z Úradu hraničnej a cudzineckej polície v Medveďove. Jeho príbuzným a priamym kolegom z pracoviska vyjadrujeme úprimnú sústrasť…," dodala polícia.

Na udalosť so zármutkom reagoval aj minister vnútra Roman Mikulec (nominant OĽANO). "Táto strata bolí o to viac, že nehoda sa stala počas jeho cesty do služby, v ktorej pomáhal a chránil druhých. Vyslovujem úprimnú sústrasť jeho rodine, známym a kolegom. Česť jeho pamiatke," napísal na facebooku.

