O spornom paragrafe 363 sa bude rokovať: Ministerka Kolíková je pripravená predložiť návrh

BRATISLAVA – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková je pripravená v prípade koaličnej dohody podať návrh o paragrafe 363 Trestného poriadku (TP) do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) ešte tento týždeň. Uviedla to na pondelkovom brífingu.

Vyhlásila, že v prípade úpravy tohto paragrafu sú viaceré alternatívy. "Považujem za kľúčové, aby sme sa pohli ďalej vo vymedzení, ak už do veci zasiahol súd. Myslím si, že potom by do toho už nemal vstupovať generálny prokurátor," spresnila s tým, že konkrétna dohoda vzíde z koaličných rokovaní.

Pracovnú skupinu venujúcu sa spornému paragrafu tvorí viacero inštitúcií. "Nemyslím si, že bola úplne ambícia, že sa musí celá na niečom dohodnúť. Myslím, že je zjavné, že teraz sa nevieme úplne dohodnúť s Generálnou prokuratúrou (GP) SR na zúžení tohto ustanovenia," dodala. Považuje za prirodzené, že GP SR nesúhlasí so zúžením svojej kompetencie.

Paragraf 363 TP dáva generálnemu prokurátorovi právomoc zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta v prípravnom konaní. Diskusiu o úprave sporného paragrafu akcelerovali kroky generálnej prokuratúry, ktorá 31. augusta zrušila na základe tohto paragrafu obvinenia voči bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému, podnikateľovi Zoroslavovi Kollárovi, finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči Arpášovej manželke.