Juraj Šeliga o Mikulcovi: Toto bola chyba! Podľa Rašiho sa to ministrovi vymklo z rúk

BRATISLAVA - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) by mal uskutočniť kroky k stabilizácii pomerov na Úrade inšpekčnej služby (ÚIS). V rámci diskusnej relácie RTVS Sobotné dialógy to uviedol podpredseda koaličnej strany Za ľudí Juraj Šeliga. Nezaradený poslanec a podpredseda Hlasu-SD Richard Raši zopakoval, že trvá na odstúpení šéfa rezortu vnútra.

Šeliga zdôraznil, že Mikulec mal do funkcií menovať ľudí, ktorým dôveruje. "V nejakej miere nechal policajnú inšpekciu tak, a teraz to prinieslo výsledok. Toto bola chyba," poznamenal. Očakáva od neho, že v krátkom čase predstaví novelu zákona o Policajnom zbore, aby mohol na základe nej vymenovať policajného prezidenta. "Aby to mal v rukách on, keďže je aj podľa opozície zodpovedný za všetko," podotkol v relácii s tým, že polícia potrebuje jasné velenie.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Mikulec je zodpovedný za riadenie polície

Mikulec je podľa Rašiho zodpovedný za riadenie polície, ktoré sa mu vymklo z rúk. "Možno netreba meniť zákon, ale stačí vymeniť ľudí, ktorí sa budú správať podľa platných zákonov," povedal. Tvrdí, že v médiách zachytil informáciu, že má existovať 150 nahrávok z legálnych odpočúvaní, ktoré majú hovoriť o ovplyvňovaní výpovedí svedkov, o čom mohol vedieť aj Mikulec. "Ak tu niečo je, bolo by naozaj dobré, aby to bolo zo strany vyšetrovateľa a dozorového prokurátora zverejnené v čo najväčšej miere, lebo sa tu teraz bavíme o domnienkach," zdôraznil Šeliga s otázkou, odkiaľ politici vedia o údajnej existencii týchto dokumentov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Nejde len o boj medzi koalíciou a opozíciou

Podpredseda Hlasu-SD poznamenal, že nejde len o boj medzi koalíciou a opozíciou, ale silné argumenty v tejto súvislosti vzniesol aj šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). "Prvotné informácie o zneužívaní vyšetrovaní prišli zo Slovenskej informačnej služby (SIS), kde má Kollár svojho nominanta," podotkol.

O práci väzobne stíhaných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) podľa Šeligu hovoria ich 20-ročné výsledky. Myslí si, že opozícia pristupuje k interpretácii jednotlivých obvinení selektívne. "Možno sa títo vyšetrovatelia bili 20 rokov s mafiou, ale pamätáte si, generál Milan Lučanský bol tiež za tým, že zavreli černákovcov do basy, ale potom, keď sa objavili obvinenia, každý ho odsúdil," reagoval Raši.