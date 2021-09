KORONAVÍRUS Cigániková ľutuje, Zuzanu, ktorá prišla o peniaze v lotérii, ale ... takto to predsa nemôžeme robiť!

BRATISLAVA/PREŠOV - V týchto dňoch sme svedkami iniciatívy vládneho kabinetu k zákonu o vyplatení náhradnej prémie v rámci očkovacej lotérie. Dvere by sa tak mohli otvoriť nešťastnej Zuzane z Prešova, ktorej pred nosom a nie z jej viny ušla rozprávková výhra 400-tisíc eur. Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) prišiel na vládu s návrhom, kde by to chcel zmeniť a vláda sa s ním stotožnila. Predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková ale nesúhlasí a má vraj lepšie nápady!

Za toto hlasovať nebudeme!

Cigánikovú do vývrtky privádza najmä fakt, že Matovič by chcel zákon presadiť v skrátenej legislatívnej forme. "SaS na vláde za túto rýchlu novelu o očkovacej lotérii na vláde nehlasovala a nebude za ňu hlasovať ani v parlamente. Nevidíme dôvod ani na skrátené legislatívne konanie," stavia sa hneď v úvode na odpor Cigániková.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zároveň ale so súťažiacou, ktorá pre technickú nedokonalosť prenosu prišla o výhru súcití. "Aj mne je Zuzany zo Solivaru úprimne ľudsky ľúto, lebo vinou chybne napísaných pravidiel prišla o ťažko predstaviteľný obnos peňazí," uznáva predsedníčka zdravotníckeho parlamentného výboru. Toto ale podľa nej v žiadnom prípade nemôže byť dôvod na prijatie zákona. A už vôbec nie v skrátenom legislatívnom konaní.

Namiesto toho priniesla svoje návrhy

Cigániková má vraj vlastné body, kde by bolo dobré využiť formu skráteného legislatívneho konania. "Dôvodom na skrátené legislatívne konanie by bolo prijatie zákona, vďaka ktorému by sme prestali ničiť mladým ľuďom životy za pár gramov marihuany. Dôvodom na skrátené legislatívne konanie by bolo, aby sme párom rovnakého pohlavia umožnili konečne plnohodnotný partnerský život. Dôvodom na skrátené legislatívne konanie by bolo, aby sme umožnili ľuďom prístup k najmodernejším medicínskym postupom," uvádza Cigániková.