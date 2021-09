Matovičov rezort vysvetľuje, prečo niektorí výhercovia nedostali peniaze: Je to ich chyba!

BRATISLAVA – Nie každý, na koho sa v očkovacej lotérii usmialo šťastie, svoje peniaze dostal tak, ako to kážu pravidlá. O množiacich sa sťažnostiach sme vás informovali len tento týždeň. Ministerstvo financií pod vedením Igora Matoviča (OĽANO) na naše otázky týkajúce sa vyplácania výhier nereagovalo. Teraz však vysvetľuje, prečo peniaze meškajú. Chyba je pritom na strane samotných súťažiacich. Poukázali ešte raz aj na pravidlá.

Sťažnosti sa začali pred pár dňami objavovať na facebookovej stránke "Očkovacia lotéria – výhercovia". "Zdravím, prosím Vás už niekomu došlo tých 100€? Vylosovaný som bol konkrétne 18. augusta a zajtra je 30. deň od vylosovania a stále nič," pýtal sa napríklad Lukáš. Nebol však jediný.

Na sťažnosti a ich dôvody sme sa pýtali samotného rezortu financií. To teraz vysvetlilo, že chyba nastáva na strane súťažiacich a upozorňuje ich, aby si dobre skontrolovali číslo účtu, ktoré zadávajú. "Ministerstvo totiž pri vyplácaní takmer 60 tisíc výhier zaevidovalo približne 600 prípadov, keď osoby vyplnili zlé číslo účtu (IBAN)," uviedol rezort. Ministerstvo financií bude teraz týchto ľudí dodatočne kontaktovať pre opravu údajov, aby mohli byť výhry čo najskôr vyplatené.



"K dnešnému dňu boli vyplatené všetky 100 EUR výhry, ktoré boli vyžrebované do minulého týždňa a zároveň boli pri registrácii uvedené všetky údaje správne. Čiže niektorí výhercovia dostali peniaze už do troch dní od žrebovania. Vzhľadom na vysoký počet prípadov so zadaním nesprávneho IBAN-u pri malých výhrach, sa ministerstvo financií rozhodlo verifikovať čísla účtov všetkých výhercov 10.000 EUR a 100.000 EUR výhier. Tieto výhry budú vyplatené v najbližších dňoch spolu s 1.000 EUR výhrami," dodali.

Upozornili tiež, že "výhra je súťažiacemu vyplatená v lehote 60 dní od vyhodnotenia podmienok vzniku nároku na výhru, ak ide o prémiovú výhru a v lehote 30 dní od vyhodnotenia podmienok vzniku nároku na výhru, ak ide o iné výhry ako prémiovú výhru.“ Neplatí teda, že každý výherca dostane peniaze do 30 dní. Tí, čo vyhrali vyššie sumy, si musia počkať dlhšie.



Rezort zároveň dal do pozornosti, že lehota na vyplatenie nezačína plynúť zverejnením mien výhercov, ale až od definitívneho overenia vyžrebovanej osoby zo strany ministerstva financií. "Toto potvrdenie dostane výherca formou SMS a v podobe e-mailu, kde mu ministerstvo financií oznámi, že osoba bola vyžrebovaná a získava výhru," uviedli.

Občanov preto prosia o trpezlivosť a uistili ich, že robia "všetko pre to, aby boli finančné prostriedky vyplatené v čo najväčšom rozsahu a najskoršom termíne na správne účty výhercov."