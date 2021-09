Fiasko od začiatku do konca?! Očkovacia lotéria čelí ďalšiemu trapasu: Výhercovia sa pýtajú, kde sú ich peniaze

BRATISLAVA – Očkovacia lotéria je bohatá nielen na výhry, ale aj trapasy. So súťažou sú späté od začiatku a keď sa už zdá, že im konečne odzvonilo a všetko pôjde v pokojnom duchu, vždy sa objaví nový zádrhel. Tentoraz v podobe sťažností tých, ktorí vyhrali. Mnohí sa totiž stážujú, že peniaze nedostali.

Podľa pravidiel očkovacej lotérie má byť po vyžrebovaní výhercovi výhra vyplatená vo forme pripísania finančných prostriedkov na bankový účet uvedený pri registrácii a to v lehote do 30 dní od vyhodnotenia vyžrebovania. V prípade prémiových výhier majú byť peňažné prostriedky pripísané na účet do 60 dní. Vypláca sa v eurách a rátať treba s 19-percentným zdanením s výnimkou 100-eurových výhier, ktoré sú od zdanenia oslobodené.

Prvé kolo očkovacej lotérie sa uskutočnilo ešte 15. augusta. Od vyžrebovania prvých výhercov tak uplynul už viac ako mesiac. Medzitým pribudli ďalší. Okrem státisícov rozdaných počas nedeľných priamych prenosov sú totiž denne žrebovaní aj výhercovia nižších súm. Tie sú vo výške 100, 1000 alebo 10 000 eur. Mnohí z tých, ktorí v súťaži uspeli, sa však sľúbených peňazí nedočkali ani po stanovených 30 dňoch.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zase sa im niečo nepodarilo

Na Facebookovej stránke "Očkovacia lotéria – výhercovia" sa začali množiť sťažnosti. "Zdravím, prosím Vás už niekomu došlo tých 100€? Vylosovaný som bol konkrétne 18. augusta a zajtra je 30. deň od vylosovania a stále nič," pýtal sa Lukáš. Neskôr uviedol, že diskusiu otvoril s tým, že do 30 dní od vyžrebovania mu nič neprišlo, ani len SMS. "Po nejakých 32 dňoch prišla SMS a o 3 dni, tj. 35 dní prišli aj peniaze. Takže určite nebolo zlé číslo účtu ale chyba na strane MFSR. Podobná vec sa stala viac ľudom takže to nebudú až tak ojedinelé prípady..." dodal.

V skupine nebol skutočne ani zďaleka jediný, ktorý mal problém s vyplatením výhry. Podobnú skúsenosť opísalo viacero diskutujúcich. "Včera som telefonovala aj mailovala. Vzápätí prišla sms o výhre (po cca 32 dňoch). Poukázala som na porušenie podmienok (článok 5) a žiadala o vyplatenie úrokov z omeškania. Tuším, že neuspejem. Zase sa im niečo nepodarilo.. fiasko od začiatku do konca..," uviedla zasa výherkyňa Lenka.

S otázkami týkajúcimi sa sťažností ohľadom vyplácania výhier sme sa obrátili aj na rezort financií, zatiaľ však nereagovali.

Zdroj: thinkstock.com

Trapasov majú na rozdávanie

Očkovacia lotéria sa od začiatku musela vysporiadať s viacerými problémami. Hneď po prvom kole museli upraviť pravidlá. Dôvodom bol už dobre známy prípad Zuzany z Prešova, ktorá nestihla povedať heslo v časovom limite kvôli pomalšiemu internetu, s čím podľa všetkého tvorcovia súťaže nepočítali. Predĺžila sa tak doba, počas ktorej je heslo viditeľné na obrazovke. Minulý týždeň dokonca vláda tiež odsúhlasila možnosť zavedenia náhradnej prémie v očkovacej lotérii, čím svitla nádej práve Zuzane.

Nešlo však o jediný moment, nad ktorým ľudia krútili hlavami. Tvorcom súťaže totiž niekoľko častí tiež trvalo, kým dospeli k tomu, že začali osudie výraznejšie premiešavať. Pamätné je aj faux pás z prvej časti, keď moderátorka Vera Wisterová potom, ako jeden zo súťažiacich zdvihol telefón, začala od radosti kričať a slúchadlo na druhej strane ostalo následne hluché. Dotyčný zložil. Najnovšie vášne rozprúdilo posunutie žrebovania na neskoršiu hodinu, keďže verejnoprávna RTVS musí na čas, v ktorom doteraz žrebovanie vysielala, zaradiť súťaž o varení.