VIDEO Cigánikovej dráma pred parlamentom: Cestou do práce ju napadol muž, prípad už rieši polícia!

VIDEO Cigániková v pléne priznala, že ju napadol istý chlap:

Aj včera bola v pléne otvorená jedna z mnohých otázok, ktorá významne rozdeľuje liberálne a konzervatívne krídlo koalície. Proti sebe v témach ako ochrana detí stoja také mená ako Záborská či Vašečka verzus spomínaná Cigániková. Práve tá sa včera vo faktickej poznámke dostala do vývrtky, keď reagovala na vystupujúceho Vašečku (OĽaNO, Kresťanska únia) k tomuto návrhu zákona. Pri svojej reakcii však povedala aj to, čo nikto nečakal a vysvetlilo to jej meškanie na túto schôdzu.

Napadli ju, prípad už rieši polícia

Vašečka v parlamente už niekoľkýkrát hovoril o tom, prečo je potrat nešťastná voľba, no Cigániková sa mu už rovnako niekoľkýkrát snažila vysvetliť, že toto je voľba ženy. "Vy vôbec nemáte páru o tom, prečo sa ženy rozhodnú pre takýto krok a nemáte sa im do toho čo starať," okamžite zareagovala na Vašečkovo vystúpenie v rozprave Cigániková. Tej Vašečka vytkol, že na schôdzu prišla neskoro. Rozhodla sa mu povedať šokujúcu pravdu do očí.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Mimochodom, hovorili ste, že som meškala. Meškala som preto, lebo som bola u lekára, lebo ma napadol chlap, ktorý nesúhlasí s mojimi politickými názormi. Takže predtým, ako niečo poviete, tak si to overte," vyšplechla Vašečkovi do očí svoje vyjadrenie Cigániková. Podľa TV Markíza mala už Cigániková tento incident nahlásiť polícii.

Čin odsúdil aj líder Dobrej voľby Tomáš Drucker

O tomto čine sa dozvedel aj líder mimoparlamentnej Dobrej voľby a exminister zdravotníctva Tomáš Drucker, ktorý okamžite zareagoval. "Napadnutie Janky Bittó Cigánikovej je hanebný a odsúdeniahodný čin a vyjadrujem jej silnú solidaritu, ako aj obdiv za statočné verejné vyjadrovanie svojich názorov," píše Drucker, ktorý ale jedným dychom kritizuje aj súčasné bezpečnostné zložky.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

"Žiaľ, fyzický útok na jednu z verejne činných osôb je len predpokladaný dôsledok doterajšej mľandravej, nedostatočnej a nepresvedčivej gestikulácie orgánov činných v trestnom konaní. Dávno bol premeškaný čas razantného postupu voči osobám, ktoré atakujú ľudí kvôli názorom na očkovanie už nielen na sociálnych sieťach, ale aj v reálnom svete. Nikto normálny toto nechcel, ale každý normálny tobôž profesionál vie predpokladať, kde sú príčiny najhorších následkov. A začíname žať následky váhavosti a nepresvedčivých výkonov OČTK v tejto oblasti," uzavrel líder Dobrej voľby.