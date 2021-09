KORONAVÍRUS Vláda sa vrátila k nešťastnej Zuzane z Prešova: Nový zákon a nádej pre jej výhru ešte žije!

BRATISLAVA - Už sme niektorí ani nedúfali, že známa, nešťastná súťažiaca z prvého dielu očkovacej lotérie sa vytúženej, no ušlej výhry dočká. Teraz však podáva pomocnú ruku samotná vláda, ktorá dnes odsúhlasila možnosť zavedenia náhradnej prémie v očkovacej lotérii. Pani Zuzane z prešovského Solivaru sa tak zrejme otvárajú dvere k vytúženej, no zatiaľ nešpecifikovanej výhre, ktorá jej počas prvého dielu ušla len o vlások.

Záznam z prvého vysielania očkovacej lotérie, kedy pani Zuzana zo Solivaru prišla o rozprávkovú výhru:

Prvý diel relácie Byť zdravý je výhra sa na obrazovkách RTVS vysielal ešte v polovici augusta, no problém bol v tom, že produkcia ešte zrejme nemala vychytané všetky muchy a technické neduhy tejto show. V prvej časti sme sa totiž stali svedkami nedokonalosti internetového prenosu televízneho vysielania, kedy vznikalo časové oneskorenie, a tak niektorí súťažiaci jednoducho fyzicky nemali šancu stihnúť povedať moderátorom v éteri zobrazené heslo včas. Takým príkladom je aj Zuzana z Prešova.

Výhra jej ušla

Heslo "Zdravé Slovensko" totiž povedala len niekoľko sekúnd po reálnom vypršaní časového limitu, no situácia bola o to horšia, že pani Zuzane neušla štandardná výhra 100-tisíc eur, ale rovných 400-tisíc eur. Nakoniec sa musela po neskoro zodpovedanom hesle uskromniť len s výhrou 1000 eur. Teraz to však vyzerá, že všetko môže byť inak.

Vláda odsúhlasila náhradnú prémiu z dielne Matoviča

Ide totiž o to, že na dnešnom rokovaní vlády sa vláda rozhodla odsúhlasiť návrh s udelením tzv. náhradnej očkovacej prémie. Tú vraj bude možné priznať osobe, ktorá bola vyžrebovaná, no výhru nezískala z "dôvodu hodného osobitného zreteľa". Minister financií jej pritom už pred niekoľkými týždňami na obrazovkách RTVS, kde sa objavil spolu s riaditeľom Jaroslavom Rezníkom, sľuboval, že sa určite nájde právny spôsob, ako pani Zuzane predmetnú výhru vyplatiť. Dokonca sa s ňou obidvaja stretli. "Právo nemôže byť len striktné, jednoznačné a jasné, ale malo by byť aj ľudské. Áno, cítime, že sa tu stala krivda," povedal ešte v auguste Matovič.

Hneď po prvom dieli lotérie sa pravidlá skutočne zmenili a heslo sa na obrazovke už pre oneskorenie digitálneho vysielania zobrazuje oveľa skôr. Novelu na vládu predložil práve Matovič, ktorý Zuzane sľuboval vyplatenie výhry. Vláda ju dnes schválila. Osobitný zreteľ je v nej definovaný ako: „v objektívnych technických okolnostiach súvisiacich so zabezpečením a priebehom súťaže o očkovaciu prémiu na strane vysielateľa zriadeného zákonom, prevádzkovateľa retransmisie alebo podniku poskytujúceho elektronické komunikačné služby alebo v zavinenom konaní na strane vysielateľa zriadeného zákonom, prevádzkovateľa retransmisie alebo podniku poskytujúceho elektronické komunikačné služby“.

"Postup štátnych orgánov musí v ľuďoch vzbudzovať dôveru. Ministerstvo financií sa preto rozhodlo navrhnúť takú zmenu zákona o očkovacej prémii, aby sme vedeli spravodlivo riešiť situácie, kde súťažiaci konajú dobromyseľne s vedomím, že spĺňajú všetky podmienky súťaže, ale vzhľadom na technické nedostatky im výhra je odopretá. Veríme, že takýchto situácií bude do skončenia súťaže minimum," hovorí dnes Matovič. "Hlavným cieľom predloženej novely je ale predĺžiť platnosť sprostredkovateľského bonusu, ktorý sa javí ako efektívny nástroj na podporu vyššej zaočkovanosti," uzavrel.

Vyplatenie odmeny odobrí komisia rezortu financií

Novela však zahŕňa aj to, že náhradnú očkovaciu prémiu môže vyhlasovateľ vyplatiť len na základe odporúčania zriadenej osobitnej komisie. Táto vznikne za účelom posúdenia daného dôvodu vyplatenia odmeny. Jej členov má vymenovať vyhlasovateľ súťaže, teda ministerstvo financií, ak má pochybnosti o nezískaní prémiovej výhry z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Výška tejto náhrady má byť podľa Matovičovej novely vo výške pôvodnej sumy prémiovej výhry, o ktorú vyžrebovaná osoba hrala. Vyplatiť by sa mala do 60 dní odo dňa jej priznania. Všetko však ešte musí odsúhlasiť parlament.