Zvyšovanie cien energií: Poslancov čaká ďalšia mimoriadna schôdza, inicioval ju Smer

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu opäť v utorok (28. 9.). Pokračovať by mali v rokovaní o návrhoch zákonov na 40. schôdzi. Okrem toho ich čaká aj ďalšie mimoriadne rokovanie iniciované opozíciou.

Zákonodarcovia by mali v utorok ráno začať rokovaním o novele zákona o verejnom obstarávaní z dielne podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina). Prebrať by mali aj novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z dielne rezortu dopravy či návrh zákona o významných investíciách, ktorý predložilo ministerstvo hospodárstva.

V utorok popoludní by sa mala konať aj mimoriadna schôdza k zvyšovaniu cien energií, ktorú inicioval opozičný Smer-SD. Nasledovať by mala po prerokovaní vládneho návrhu zákona o významných investíciách, ktorý je termínovaný na utorok o 14.00 h. Smer-SD upozorňuje na prudký nárast cien elektriny, plynu a tepla. Na schôdzi chcú opoziční poslanci žiadať vládu, aby predložila kroky, ktoré podnikne na elimináciu sociálnych a hospodárskych dosahov výrazného zvýšenia cien energií. Zároveň sa chcú zaoberať postupom pri ochrane finančných záujmov SR v súvislosti s ukončením výstavby a sprevádzkovaním plynovodu Nord Stream 2.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Po mimoriadnom rokovaní by mali poslanci pokračovať v riadnej septembrovej schôdzi. Čaká ich ešte viacero neprerokovaných bodov programu. Napríklad envirorezort pripravil legislatívu, podľa ktorej by v prevádzkach verejného a rýchleho stravovania mali byť zakázané jednorazové plastové výrobky. Zakázané by mali byť aj na verejných podujatiach.

Poslanci OĽANO a Sme rodina zas predložili nový zákon o pomoci tehotným ženám. Podľa návrhu chcú vytvoriť podporné opatrenia pre ženu, ktorá zvažuje podanie žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva. Nezaradený poslanec Tomáš Valášek zase navrhuje zákonom definovať životné partnerstvo, ktoré má byť prístupné pre všetky páry, bez ohľadu na pohlavie osôb, ktoré pár tvoria.

Na programe schôdze sú i správy o činnosti Generálnej prokuratúry SR a Úradu špeciálnej prokuratúry za rok 2020.