Roman Mikulec riadi manipuláciu vo vyšetrovaní, tvrdí Robert Fico

BRATISLAVA – Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) bolo o tom, že vie a riadi manipuláciu a nezákonnosť pri vyšetrovaní politicky motivovaných káuz. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda strany Smer-SD Robert Fico. Na manipulovanie pri vyšetrovaniach a nezákonné obvinenia poukázal v diskusii aj predseda poslaneckého klubu Sme rodina a podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský.

Fico opakovane vyhlásil, že pri situácii v bezpečnostných zložkách nejde o žiadnu vojnu policajtov. "Súčasná vláda nedokáže riadiť krajinu, nezvláda výzvy súčasného obdobia, preto zúžila svoju agendu na zatváranie nominantov opozície, pri ktorom sa preukázala manipulácia a nezákonnosť. A o tejto manipulácii vie a riadi ju minister vnútra, sám vedený svojím straníckym lídrom," povedal v diskusii líder Smeru. "O tom bolo aj odvolávanie Mikulca," zdôraznil.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podpredseda Sme rodina vysvetľoval postoj hnutia pri Mikulcovom odvolávaní, že sa zdržali preto, lebo na jednej strane majú výhrady k ministrovi vnútra, no zároveň si ctia koaličné dohody. Pčolinský priznáva, že dôvody obvinení vyšetrovateľov NAKA a obsahy odposluchov ich rozhovorov sú veľmi závažné a smerujú k trestnej činnosti. "Nemyslím si, že by medializované úseky odposluchov boli vytrhnuté z kontextu," povedal. Nechcel špekulovať, kto môže byť v kauze ešte obvinený, upozornil však na to, že doteraz známy obsah zaberá len malú časť z odposluchov. "Keďže tie odposluchy boli realizované štyri mesiace a toto je časť z nejakých dvoch dní, tak sa pýtame, čo tam ešte bude," povedal.

Nemyslí si, že manipulácia a nezákonnosť pri vyšetrovaniach je všeobecný jav, zároveň však upozorňuje, že k nezákonným obvineniam nedochádza ojedinele, naopak, hovorí o desiatkach prípadov.