VIDEO Kollár na tlačovke vybuchol od hnevu: Koalícii dal ultimátum a kričal na nich, hrozia predčasné voľby?

Boris Kollár začal vyhlásenie bez možností otázok pomerne mierne, keď vyzval koaličných partnerov aby sa vrátili "na začiatok" a prečo vlastne vznikli. Postupne však jeho hnev narastal a zdá sa, že za to môže aj odložený zákon o výstavbe štátnych nájomných bytov. "Urobili sme veľa vecí, ale ja sa pýtam, kde je tá exekučná amnestia, kde je ďalšie kilečko pre podnikateľov?" pýtal sa rétoricky na brífingu Kollár, ktorého hnev ale napredoval a začal na svojich koaličných partnerov doslova zvyšovať hlas.

VIDEO Kollárovo dnešné vyhlásenie:

Nerobíme nič, len sa hádame, kritizuje doterajšie vládnutie Kollár

"Rok a pol nerobíme nič iné, len sa hašteríme o tom, kto kde bude sedieť, kto koho povalí, či môže byť Matovič, alebo Heger premiér. Celý čas je to len jedna hádka za druhou a jeden cirkus za druhým," dohováral svojim partnerom Kollár. Podľa Kollára navyše už všetky hranice prekročilo aj aktuálne dianie na polícii. "Keď sme si prečítali to uznesenie o tom, čo sa tam všetko deje, my sme to od začiatku hovorili!" kričal Kollár počas vyhlásenia.

Ten jedným dychom ale aj Petrovi Pellegrinimu adresoval, že túto vládu nepovalí len preto, aby sa vrátila "Ficova mafia, ktorá tu bola, ukradla tento štát a sprivatizovala si spravodlivost". Najnovšie dianie kritizuje aj s tým, že by mohla vzniknúť aj "Čurillovská mafia" čím zrejme naráža na zadržaného vyšetrovateľa z kauzy Očistec Jána Čurillu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Naštvali ho aj odložené byty, koalícii dal zrejme pomyselné ultimátum

Kollár na tlačovom brífingu kričal aj preto, že mu počas tohto týždňa na schôdzi neprešiel zákon ohľadom výstavby štátnych nájomných bytov, čo bola jediná predvolebná priorita Sme rodina. Do vývrtky sa dostal aj pre avizované stúpajúce ceny energií. "Prečo tu nemáme permanentnú komisiu na zníženie cien energii? Teraz sa budú zdražovať plyn, elektrina, voda... Ja som nepočul, že by sme niečo robili," pokračoval naštvaný Kollár.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Čo je s tými nájomnými bytmi? Prečo nám to odkladajú? Prečo nám to sabotujú?" pokračoval v otázkach Kollár. Ten rovnako nerozumie kritike na aktuálneho generálneho prokurátora. "To su všetci mafiáni? Zvoláme komisiu a celé to proste zhodíme?" pokračoval v rétorických otázkach rozrušený Kollár. "Ja sa tohto zúčastňovať nebudem. Týmto kolegom oznamujem, že sa nebudem zúčastňovať ani permanentného štábu a nebudem podporovať aby sa tu vytvorila z jednej mafie druhá mafia - Ficova, Čurillova," uzavrel a adresoval výzvu svojim koaličným partnerom, ktorým však teraz vážne pohrozil a nie je isté, ako dlho to takto v koalícii Sme rodina ešte vydrží.