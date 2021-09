Cigániková zvozila očkovaciu lotériu pod čiernu zem: Sú to vyhodené peniaze!

Potvrdzujú to aj slová odborníčky strany na zdravotníctvo a šéfke zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej, ktorá v relácii TV JoJ Na hrane povedala, že lotéria zvýšeniu zaočkovanosti vôbec nepomohla a peniaze v nej použité označila za vyhodené. „Ukázalo sa presne to, čoho sme sa báli, že ten efekt bude žiadny,” povedala. Zdôraznila, že počet ľudí, ktorí sa dali zaočkovať aj napriek lotérii stále klesá.

Zdroj: RTVS

Financie mohli byť podľa nej využité radšej v teréne a putovať mali do očkovacích centier, prípadne priamo k lekárom. Argumentovala tým, že ľudia sú stále zle informovaní a majú obavy, no veria viac lekárom, ako politikom.

Strana SaS mala s očkovacou lotériou problémy už od začiatku. Šéf liberálov Richard Sulík ju označil za plytvanie a ich poslanci za projekt rezortu financií na zvýšenie zaočkovanosti nezahlasovali ani v parlamente. Sulík v rozhovore pre Topky.sk tento týždeň uviedol, že lotéria celý projekt očkovania dehonestuje.

"Naopak, najlepšia doba bola vtedy, keď sa ľudia prebiehali, chceli to a my sme museli prijať, že bude pokuta 10 000 eur za predbehnutie sa, čo je rovnaký humbug síce ako očkovacia lotéria, ale teraz sa to otočilo a predávame to ako skysnuté mlieko. Pritom to je smotana. Ale kyslé mlieko z toho robíme my, lebo to strašne podporujeme a tlačíme," povedal.