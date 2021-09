Spomínate si na Zuzanu, ktorá prišla o 400-tisíc eur? Rezort financií prehovoril, ako to je s jej výhrou

Matovič sa začal v celej veci angažovať po fiasku, ktorého bol celý národ svedkom už v prvom kole jeho veľkej zbrane – očkovacej lotérii. Verejne už na druhý deň vyhlásil, že Zuzana má na výhru morálne právo a za súťažiacou sa dokonca vybral aj k nej domov. "Právo nemôže byť len striktné, ale musí byť aj spravodlivé. Stala sa krivda. Zuzana nevyhrala, na druhej strane, väčšina Slovenska cíti, že má morálne právo na výhru a urobíme všetko s právnikmi, aby výhru dostala," dušoval sa financmajster, ktorý s nápadom očkovacej lotérie prišiel. Rovnako sa snažil situáciu riešiť aj generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Zuzana totiž v podstate všetko, čo splniť mala, splnila. Zaregistrovala sa do súťaže, zdvihla telefón v predpísanom časovom rozhraní a sledovala priamy prenos. Žiaľ, na jej veľkú smolu nie pred televíznou obrazovkou, ale cez internet, čo spôsobilo, ako to sama nazvala, "taký leg." Inak povedané, mala oneskorený signál a kvôli tomu povedala síce správne heslo, ale až po uplynutí 20-sekundového limitu.

Zdroj: Reprofoto RTVS

Matovič ešte po fiasku z polovice augusta tiež prisľúbil, že všetko by malo byť jasné "do stredy." Do stredy však nebolo jasné v prípade Zuzany a jej výhry vôbec nič. Ešte pred druhým kolom však prišlo k úprave pravidiel a to tak, že heslo je na obrazovke možné vidieť neporovnateľne dlhšiu dobu. Už to nie je iba 20 sekúnd ale v podstate celú dobu od príchodu hosťa, ktorý výhercu žrebuje. Práve on ho totiž oznámi. To však už Zuzane nepomôže a okolo jej prípadu je čím ďalej, tým väčšie ticho.

Igor Matovič iba zopakoval, že má morálne právo na výhru, no čaká sa na vyjadrenie právnikov. "Právny odbor ministerstva financií chystá finálne stanovisko, či jej môžeme poskytnúť výhru alebo nie," zaznelo z jeho úst koncom augusta. Od nešťastnej premiéry očkovacej lotérie, ktorá skončila fiaskom, ubehlo už pritom vyše mesiaca. To, či Zuzana výhru dostane, je však stále rovnako nejasné a odpovedať na to nevie ani samotný rezort financií. "Ministerstvo financií SR záležitosť s pani Zuzanou nepovažuje za uzavretú. Vzhľadom na právnu zložitosť problematiky situáciu stále analyzujeme," uviedli pre Topky.sk z tlačového odboru rezortu.