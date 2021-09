Očkovacia lotéria ohlásila razantnú zmenu: Za toto sa im asi veľmi nepoďakujú, niektorí zrejme obmedzia spánok!

Očkovacia lotéria bude mať už o pár týždňov nový vysielací čas.

Zdroj: reprofoto RTVS

BRATISLAVA - Tak toto snáď nemyslia vážne. Kým doteraz niektorí diváci kritizovali očkovaciu šou Byť zdravý je výhra za menšie technické prehrešky, teraz prichádza jeden zásadný. Po viacerých domnienkach sa nakoniec potvrdzuje to, čoho sa viacerí obávali. Súťaž sa napriek vysokým číslam sledovanosti posúva na neskorší čas, čo mnohým môže spôsobiť nechcený šok, keď im náhodou neskoro v noci zazvoní telefón alebo budú chcieť sledovať žrebovanie, no to bude zrejme trvať takmer do jedenástej hodiny!