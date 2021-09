Vrchol TRETEJ vlny sa blíži: Očakáva sa až 3000 prípadov denne! Situácia je zlá, opatrenia sa sprísňujú

Už dnes vstúpi mimoriadne do bordovej fázy okres Bardejov, od pondelka sa k nemu pridajú ďalšie tri. Zelené už budú len štyri okresy. Situácia sa zhoršila aj v okrese Bratislava. Opatrenia sa vo väčšine okresov sprísnia.

VIDEO Situácia je opäť horšia: Máme štyri bordové okresy, Lengvarský očakáva až 3000 prípadov denne

Denne až 3000 prípadov

Koncom septembra by mohlo denne pribudnúť 1500 až 3000 infikovaných novým koronavírusom. Denné príjmy do nemocníc by sa mohli pohybovať medzi 75 až 100 prípadmi. Vyplýva to z odhadov ministerstva zdravotníctva. "Nárast ochorení je u nás za týždeň približne dvojnásobný," uviedol šéf rezortu.

Väčšinu hospitalizovaných v nemocniciach aktuálne tvoria najmä neočkovaní. Vzrástol aj počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby k pacientom s ochorením COVID-19.

Úroveň komunitného šírenia koronavírusu je veľmi vysoká v desiatich okresoch (Bardejov, Bytča, Košice, Krupina, Rožňava, Skalica, Trenčín), vysoká v devätnástich okresov a stredná vo všetkých ostatných okresoch.

Čo sa týka pozitivity na základe PCR testov, v 36 okresoch je nad 3 %, v 21 nad 5 %, v štyroch nad 10 % (Bardejov, Bytča, Skalica, Stropkov). Okolo 20 % prípadov sú mladiství pod 18 rokov.

Bordové sú štyri okresy, Bratislava je na tom horšie

Situácia v okrese Bardejov sa zhoršila natoľko, že v bordovej fáze bude už oddnes. Minister dnes preto plánuje výjazd do zasiahnutej oblasti. Chce zistiť, aký môže byť prínos ministerstva k riešeniu situácie.

Monitoring (zelená fáza) - 4 okresy : Dunajská Streda, Medzilaborce, Pezinok a Poltár.

Ostražitosť (oranžová fáza) - 44 okresov : Banská Bystrica, Bratislava I - V, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Galanta, Hlohovec, Humenné, Ilava, Kežmarok, Komárno, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Ružomberok, Šaľa, Senec, Sobrance, Stropkov, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom a Zlaté Moravce.

I. stupeň ohrozenia (červená fáza) - 27 okresov : Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Brezno, Bytča, Gelnica, Košice I - IV, Košice-okolie, Levice, Levoča, Martin, Poprad, Prešov, Revúca, Sabinov, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trenčín, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žilina a Zvolen.

II. stupeň ohrozenia (bordová fáza) - 4 okresy : Bardejov, Krupina, Rožňava a Skalica.

Núdzový stav sa zatiaľ nevyhlási

Hoci od pondelka budú štyri okresy v bordovej farbe, teda v druhom stupni ohrozenia, núdzový stav sa zatiaľ podľa ministra nebude vyhlasovať. "Nevylučujem, že do budúcnosti to nebude potrebné, ale zatiaľ podľa môjho dnešného pokynu sa budú regionálni hygienici z týchto štyroch okresov spájať s jednotlivými primátormi alebo starostami obcí, kde je situácia najhoršia," povedal s tým, že jednotlivé obce budú môcť skrátiť otváracie hodiny či obmedziť pohyb ľudí, alebo zakázať niektoré podujatia.

Režim na hraniciach sa od pondelka uvoľňuje

Režim na hraniciach sa od pondelka 20. septembra uvoľňuje. Vláda vo štvrtok schválila prechod do zelenej fázy, teda I. stupňa alert systému, čo znamená monitorovanie hraníc a náhodné kontroly, ktoré budú policajti vykonávať v rámci bežného výkonu služby. Návrh predložil Lengvarský.

Minister vnútra Roman Mikulec má určiť stav, rozsah a spôsob výkonu kontrol týkajúcich sa karanténnych povinností osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky na všetkých bývalých hraničných priechodoch III. kategórie. Dosiaľ bolo Slovensko v II. stupni, teda oranžovej fáze, v ktorej má prejsť kontrolou väčšina osôb vstupujúcich na územie SR.

COVID automat aktualizovali

Rizikovosť jednotlivých okresov v súvislosti s novým koronavírusom sa bude vyhodnocovať po novom. Menšia váha sa má prikladať infikovaným medzi deťmi do 18 rokov. Vyplýva to z tretej aktualizácie COVID automatu z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorú vo štvrtok schválila vláda. Nový COVID automat bude platiť od pondelka 20. septembra.

Nová metodika výpočtu má podľa ministerstva zdravotníctva lepšie zohľadniť prediktívnu hodnotu Covid Automat v odhade vývoja budúcich hospitalizácií, ku ktorým deti prispievajú v minimálnej miere. "Reaguje sa tak na potenciálne riziko obmedzeného testovania v školách, v prípade, že by toto testovanie viedlo k urýchlenému rastu incidencie," ozrejmuje sa v materiáli.

Spomenuté úpravy sú metodologického charakteru a nemajú dosah na vyhlášky, či iné uznesenia naviazané na COVID automat. Úprava na váženú incidenciu "zjemní" podľa ministerstva hodnotenia okresov v rámci COVID automat približne o 15 percent.

COVID automat má päť farieb rizikovosti okresov - od zelenej (monitoring) cez oranžovú (ostražitosť), červenú (1. stupeň ohrozenia), bordovú (2. stupeň ohrozenia) až po čiernu (3. stupeň ohrozenia). Pri zmene farby sa berie do úvahy okrem počtu nakazených napríklad aj zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov.

Rezoert chce posilniť očkovaciu kampaň

MZ SR plánuje posilňovať očkovaciu kampaň. Tá by mala byť adresovaná konkrétnym skupinám obyvateľov SR. Lengvarský v tejto súvislosti poukázal na silnú antivaxerskú kampaň. Očkovanie podľa jeho slov postupuje tempom, ktoré nie je dostatočné. Ide o približne 1500 ľudí za deň.

Nezaočkovaných nad 50 rokov zostáva približne 780-tisíc a nezaočkovaných nad 70 rokov ostáva približne 220-tisíc. Skritizoval tiež opozičných politikov, ktorí majú podľa neho zásluhu na tom, že majú niektorí občania z očkovania strach. "Myslím si, že títo ľudia by si mali vstúpiť do svedomia," poznamenal na margo politikov.