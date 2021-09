KORONAVÍRUS Veľká kontrola nemocníc! Ministerstvo tvrdí, že Slovensko je na ďalšiu vlnu pandémie pripravené

Denné dlhodobé analytické odhady hovoria o tom, že koncom septembra by mohlo pribudnúť 1500 až 3000 infikovaných novým koronavírusom za deň. Väčšinu hospitalizovaných v nemocniciach aktuálne tvoria najmä neočkovaní. "Reprofilizácia lôžok bude rozdelená do troch fáz. Tretia fáza by predstavovala maximálne kapacity zdravotníckych zariadení. Verím, že k tomu nepríde a aj vďaka očkovaniu sa dokážeme najhoršiemu krízovému scenáru v našich nemocniciach vyhnúť," povedal šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Kamil Száz, štátny tajomník MZ potvrdil, že na Slovensku bude pôsobiť osem krajských koordinátorov, ktorí budú pandemickú situáciu v nemocniciach v danom kraji sledovať.

Univerzitná nemocnica v Bratislave je pripravená

Na pandemickú jeseň je pripravená aj Univerzitná nemocnica v Bratislave (UNB). "Uskutočnili sa kontroly a opravy kyslíkových rozvodov, realizovali sme opravy a údržbu priestorov využívaných pre pacientov s ochorením COVID-19," vysvetlil Roland Schaller, riaditeľ UNB.

V bardejovskej nemocnici sa situácia zhoršuje

Riaditeľ bardejovskej Nemocnice sv. Jakuba Marián Petko potvrdil, že situácia sa zhoršuje a rastie počet pacientov s ochorením COVID-19. V piatok už nemocnica musela prijať prvých dvoch nakazených pacientov na internom oddelení na reprofilizovaných lôžkach. "Doteraz boli pacienti, ktorí potrebovali hospitalizáciu, prekladaní do prešovskej nemocnice na infekčné oddelenie, ktoré sa však už začína napĺňať," vysvetlil Petko.

Svadby sa stávajú ohniskami nákazy

Zdôraznil, že v porovnaní s druhou vlnou je bardejovská nemocnica po technicko-materiálnej stránke oveľa lepšie pripravená. "Máme vytvorené celé oddelenie pre COVID pacientov, kde je nová technika, rozvody kyslíka a postele. V prípade potreby sme schopní rozšíriť lôžka pre nakazených pacientov na 55 a dve postele máme pripravené pre pacientov, ktorí by potrebovali umelú pľúcnu ventiláciu, ale vieme to rozšíriť na päť," vymenoval Petko. Ohniskami nákazy sa stávajú najmä svadby.

PCR test už do 20 minút

MZ SR nemocniciam, ktoré sú súčasťou hospodárskej mobilizácie, zároveň prisľúbilo, že im poskytne peniaze na zakúpenie nového prístroja, ktorý umožní diagnostiku PCR testu už do 20 minút. "Je to obrovská pomoc, keďže to zvyčajne trvá 24 až 48 hodín. Testy budú zároveň uhrádzať zdravotné poisťovne," dodal Petko.

Na diskusiu o akútnych lôžkach bude ešte dostatok času

Na diskusiu o akútnych lôžkach v nemocniciach v súvislosti s plánovanou optimalizáciou siete nemocníc bude ešte dostatok času. Tvrdí to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Rezort sa bude podľa jeho slov zaoberať petíciami, ktoré spustili v jednotlivých mestách s cieľom zachovať nemocnice v súčasnej podobe.

"Petície budem určite stíhať preberať a každou z nemocníc sa budeme aj zaoberať. Niekoľkokrát som povedal, nemocnice nezanikajú, nemocnice sa transformujú. Aký rozsah zdravotnej starostlivosti budú poskytovať, to dnes nevieme povedať. Bude sa pripravovať systém, ktorý to bude niekoľko rokov hodnotiť," povedal Lengvarský v Bardejove.

Materiál týkajúci sa optimalizácie siete nemocníc je podľa jeho slov po medzirezortnom pripomienkovom konaní. "Pôjde na koaličnú radu, potom do vlády, potom bude prebiehať diskusia v parlamente," opísal. Zároveň zdôraznil, že cieľom optimalizácie je zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti.

Viaceré samosprávy spustili v súvislosti s plánovanou optimalizáciou siete nemocníc petície. V piatok sa k nim pridalo mesto Svidník, jednu z petícií priniesla na ministerstvo zdravotníctva mimoparlamentná SMK. Týka sa okresu Rimavská Sobota a okolie. "Do petície sa zapojili oblasti Gemer a Novohrad, získali sme dokopy viac ako 36.000 podpisov," povedal podpredseda SMK Zoltán Cziprusz. Signatári petície vyjadrujú nesúhlas s reformou nemocníc.