VIDEO Črtá sa ďalší koaličný rozkol: Sulík chce, aby Kolíková pokračovala, Matovič o tom nechce počuť

Ak by sa mala koaličná zmluva vypovedať a posty vo vláde rozdeliť nanovo, Matovič trvá na tom, aby sa to urobilo podľa výsledkov volieb a počtu získaných mandátov v parlamente. "Tam matematika nepustí," zdôraznil.

Zároveň však upozornil, že aktuálne je potrebné riešiť bezpečnostnú situáciu v krajine. "Nie to, že si strana SaS chce anektovať ministerstvo, ktoré jej nepatrí, a že pani ministerka spravodlivosti je nalepená na stoličke, ktorej by sa mala, ak je jej prioritou verejný záujem, bez problémov vzdať," povedal Matovič.

Sulík chce Kolíkovú na ministerskom kresle

Vicepremiér a predseda SaS Richard Sulík trvá na tom, že Márii Kolíkovej, ktorá spolu s ďalšími odídencami zo strany za ľudí vstúpila do SaS, by mal ostať post ministerky spravodlivosti. "Stále to ostáva našou zásadnou požiadavkou," povedal Sulík, liberáli sa podľa neho nechcú vzdať iného ministerstva. Vyhlásenia Matoviča, aby si SaS "nechala zájsť chuť na ministerstvo spravodlivosti" nechcel komentovať. "Dobre viete, že ja Igora Matoviča nekomentujem," povedal Sulík.

Kolíková cíti podporu premiéra

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková po rokovaní vlády uviedla, že cíti podporu premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) a považuje to za kľúčové. Nevyriešenie otázky okolo jej funkcie po odídení zo strany Za ľudí nepovažuje za koaličnú krízu. Poukazuje, že vláda pokračuje ďalej. "Je dôležité, aby boli pomery v rámci koalície predvídateľné a vzájomne dohodnuté. Zatiaľ to je nevyriešený problém," povedala Kolíková s tým, že momentálne pracuje štandardne a nečaká na to, ako sa to skončí.