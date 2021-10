Poslanec Sme rodina poriadne naložil Sulíkovi: Si neschopný manažér a slaboduchý táraj!

Poslanec Krajčír je presvedčený, že minister Sulík by sa mal v prvom rade venovať svojmu rezortu, aby na jeho neschopnosť nemuseli doplácať občania zvýšenými cenami za energie alebo medzinárodnou blamážou v Dubaji, kedy náš rezort nestihol otvorenie pavilónu načas. „Žiaľ, ako “samozvaný” odborník na všetko opäť iba slaboducho tára o šetrení v inom rezorte. V roku 2013 vyhlásil, že župné celky nemajú žiadny význam, sú absolútne zbytočné a treba ich zrušiť. No to iba do momentu, pokiaľ v roku 2018 na stoličku bratislavskej župy si nesadol jeho človek, Juraj Droba. Odvtedy už zrazu majú župy význam,“ pripomenul pre topky.sk poslanec Sme rodina.

Domnieva sa, že Sulík je obyčajný táraj bez manažérskeho potenciálu. „Svojím vyhlásením urazil mnohých ľudí, ktorí na úradoch pracujú. A nie za výplatu, aká chodí Sulíkovi každý mesiac na účet,“ doplnil Krajčír. Poukazuje na to, že pracovníci úradov práce okrem evidencie uchádzačov o zamestnanie riešia rôzne TZP príspevky, opatrovanie pre seniorov - asistenciu, zdravotné pomôcky, sociálne dávky, dávky v hmotnej núdzi, príspevky pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, projekty na zlepšenie zamestnanosti, rekvalifikačné kurzy, prvú pomoc, sociálno - právnu ochrana detí, adopcie detí, umiestňovanie detí do rodín a mnoho ďalšieho.

„Nabudúce, keď bude Sulík chcieť opäť zaujať nejakou hlúposťou, ktorú vypustí do médií, aby sa o ňom písalo, mal by sa lepšie zamyslieť v Dubaji na pláži, kam tak veľmi rád a často chodí,“ nešetril Sulíka. V prvom rade mu odkazuje, aby si upratal vo svojich rezortoch, ktoré patria SaS a potom sa púšťal do kritiky iných ministerstiev. „Byť štátnikom je aj o zodpovednosti a vyjadreniach za ktorými si treba stáť. Nie iba o slaboduchých slovách, bez zodpovednosti a v ťažkých časoch krajiny povoľovanie sa na pláži v Dubaji,“ dodal Krajčír.