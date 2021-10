Sulík šokoval vyhlásením, že úrady práce sú zbytočné a treba ich zrušiť: Drsná reakcia Krajniaka

BRATISLAVA – Úrady práce by na Slovensku v budúcnosti mohli byť zrušené. Povedal to vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) po štvrtkovom rokovaní vlády. Úlohou štátu totiž podľa neho nie je hľadať ľuďom robotu a platiť na to niekoľko tisíc úradníkov. Uviedol to ako príklad toho, ako by sa dali šetriť verejné výdavky.

Tému nadhodil v nadväznosti na aktuálne diskusie o rozpočte na rok 2022. Povedal, že ak budú peniaze rozdelené férovo, on bude spokojný. "Dokonca mám takú nádej, že možno už nastal čas, že budeme robiť aj niektoré odvážnejšie rozhodnutia, napríklad, že zrušíme úrady práce," povedal Sulík s tým, že v súčasnosti, keď niekto hľadá prácu, stačí mu do internetového prehliadača naťukať názov portálu s pracovnými ponukami.

Sulík si nemyslí, že musia zamestnávať 2000 úradníkov

"Nemyslím si, že musíme zamestnávať 2000 alebo viac úradníkov, ktorí prácu sprostredkujú. To zvládne každý sám, kto prácu chce," vyjadril sa vicepremiér a dodal, že preto možno nastal čas na takéto odvážne rozhodnutie a ak by bolo na stole, SaS to určite podporí.

Na otázku, čo s tými, ktorí internet nemajú, Sulík odpovedal, že štát by im vytvoril na úradoch práce internetové stanice. "Jeden počítať s pripojením na internet, to nie je nejaký veľký peniaz, alebo to môžu byť rovno počítače, ktoré ostanú po úradníkoch," poznamenal Sulík a dodal, že naťukať do počítača adresu webovej stránky by už mal vedieť každý, pretože existuje povinná školská dochádzka a preto by každý mal vedieť písať a čítať.

Na ďalšiu otázku, či by štát vytvoril svoju internetovú stránku s pracovnými ponukami - keďže jeho ilustračný príklad Profesia.sk je súkromná spoločnosť - zase odpovedal, že v tom zmysel nevidí.

Hovorkyňa ministra práce navrhuje zrušenie ministerstva hospodárstva

"Ak minister hospodárstva Richard Sulík navrhuje zrušenie úradov práce, potom sa nám lepším krokom zdá byť zrušenie ministerstva hospodárstva. Riadenie energetiky môže prebrať ministerstvo financií, výstavu Expo v Dubaji môže zabezpečovať ministerstvo dopravy, ktoré má na starosti cestovný ruch," uviedla v reakcii hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská.

Pripomenula, že úrady práce vyplatili podnikateľom viac ako 2,5 miliardy eur napriek tomu, že podpora podnikania patrí pod ministerstvo hospodárstva. Rezort práce pomáhal aj ďalšiemu rezortu SaS, keď vyplácal pomoc pre materské školy a základné umelecké školy, doplnila.

Dehonestovanie zamestnancov štátu jej vtipné nepríde

"Vôbec nepovažujeme za vtipné, keď niekto dehonestuje prácu zamestnancov štátu, ktorí počas pandémie najlepšie zvládali vyplácanie pomoci ľuďom aj podnikateľom a teraz im niekto odkazuje, že sú nadbytoční," dodala Rovenská.