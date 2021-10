SLOVNÁ PRESTRELKA Sulík sa v TV pustil do Ľuboša Blahu: Je to parlamentný šašo! Tvrdá reakcia Blahu

Peter Pellegrini sa vyjadril, že Smer si k mimoriadnej schôdzi na odvolanie vlády stanovil podmienku, že opozičný návrh na vyslovene nedôvery pôvodne z dielne Hlasu bude predkladať Ľuboš Blaha. "Ja sa viem povzniesť nad takéto ješitné a trápne podmienky, pretože mi ide o tú podstatu veci (...). Preto som odkázal, že nech sa páči, dnes sme im zaniesli na klub našich 20 podpisov, nech tam teda doplnia tých 26 (podpisov Smeru, pozn. red.) a nech si to prednáša Ľuboš Blaha (...). Je to od nich trápne, ale ja sa nad to povznesiem...," povedal Pellegrini s tým, že v Hlase sú schopní túto podmienku akceptovať, aj keď si o tom myslia svoje.

Nad touto novou informáciou sa následne pozastavil Richard Sulík. "Predkladateľ je ten človek, ktorý tam potom sedí celý čas pri tom rečníckom pulte," uviedol s tým, že ak to bude Ľuboš Blaha, "tak to bude taká grosteska, to bude tak na smiech, lebo ten Blaha je tam v podstate parlamentný šašo a jemu tam dať takúto úlohu, kde by bolo dobré dať tomu takú fazónu...," povedal Sulík. Podľa neho na to treba serióznosť a argumenty. Aj Robert Fico má viac štátnicky prejav. "Ale keď tam príde Ľuboš Blaha odvolávať túto vládu, tak to bude taká groteska...," zopakoval minister hospodárstva. Za pravdu mu dal aj Peter Pellegrini, ktorý sa pousmial a dodal: "To asi bude."

VIDEO Richard Sulík tvrdí, že na Slovensku je plynu dosť: Vylučuje problémy z jeho nedostatku

Reakcia Ľuboša Blahu

Netrvalo dlho a na uvedenú pasáž z relácie zareagoval vo svojom profile na Facebooku Ľuboš Blaha, ktorý rozviedol svoj status na 15 bodov. V nich napríklad pripomenul Sulíkovi jeho raňajky s Kočnerom alebo ho počastoval slovami "nekompetentný babrák, čo nevie, čo robiť s rastom cien energií... a že jeho diplomovka so štyrmi citovanými knihami bol výsmech vysokému školstvu". Dodal, že Sulík "dnes behá po telkách a detinsky sa mstí a nadáva na mňa, že som šaso a nemám úroveň. Pri všetkej úcte - v slovenskej politike nie je väčších šašov od Matoviča a Sulíka. Kvôli ich cirkusovým predstaveniami na jar umreli tisíce. Šašovia smrti - horší ako Pennywise".

V relácii sa diskutovalo aj o policajnom prezidentovi

Policajného prezidenta by mal voliť minister vnútra, nie poslanci parlamentu. Dohodla sa na tom koaličná rada. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike to povedal minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS).

Sulík si myslí, že funkciu policajného prezidenta je potrebné spolitizovať. "Minister vnútra nech si vyberie policajného prezidenta a potom budeme od neho požadovať plnú mieru zodpovednosti," povedal Sulík.

Otázka referenda

Referendom by malo byť dovolené aj skrátiť volebné obdobie, tvrdí Sulík s tým, že ide o jeho osobný názor, nie o názor SaS. Tá ešte názor v tejto súvislosti nemá, liberáli majú k tomu vyjadriť stanovisko čoskoro. "Máme však koaličnú zmluvu, ktorá platí, a v nej sa hovorí, že za opozičné návrhy nebudeme hlasovať," vysvetlil. Zároveň poznamenal, že reči o predčasných voľbách ho iritujú. Premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) plne podporujú, doplnil Sulík. Podľa predsedu mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho je potrebné zmeniť ústavu tak, aby bola v súlade s nálezom Ústavného súdu. Myslí si, že keď ľud dá politikom moc, tak by im ju mal vedieť aj kedykoľvek vziať.

SaS si nevie predstaviť v budúcnosti spoluprácu s Hlasom

SaS si podľa Sulíka nevie predstaviť v budúcnosti spoluprácu s Hlasom-SD, Smerom-SD a ĽSNS. Minister hospodárstva zároveň vyhlásil, že s Igorom Matovičom (OĽANO) nebude sedieť v budúcej vláde. Napriek tomu je OĽANO pre liberálov podľa slov Sulíka prirodzeným partnerom. Spoluprácu si vie predstaviť s Progresívnym Slovenskom. Pellegrini povedal, že zatiaľ neuvažuje nad spoluprácou len s ĽSNS.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom vyjadrení v parlamente podľa Pellegriniho vystavila "celkom kritické zrkadlo aj vládnej koalícii". Zároveň si myslí, že mohla byť razantnejšia vo svojich vyjadreniach. Sulík víta, že Čaputová vstupuje do koalično-opozičných procesov a do parlamentnej politiky. Podľa predsedu Hlas-SD si prezidentka zvolila ľudí na stretnutie správne, Sulík jej výber rešpektuje.

Obaja diskutujúci sa vyjadrili aj k pracovnej skupine, ktorá pracuje na riešení obnovy dôvery v právny štát. Sulík verí, že výsledky pracovnej skupiny budú dostačujúce. "To, že zasadá, považujem za správne, a nech s chladnou hlavou nájde najlepšie riešenia," povedal. Podľa Pellegriniho takúto komisiu vôbec netreba.