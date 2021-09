Houston, máme problém: Jednému okresu už hrozí čierna farba, Dáta bez pátosu dvíhajú varovný prst!

BRATISLAVA – Podľa COVID automatu platného od pondelka 13. septembra bude už 10 okresov v červenej farbe. Epidemiologická situácia sa mimoriadne zhoršuje. Podľa analytikov z projektu Dáta bez pátosu však Slovensku hrozí už prvý čierny okres – a to na strednom Slovensku. To však nie je všetko!

Od pondelka 13. septembra bude v červenej farbe už 10 okresov – a to Skalica, Trenčín, Bytča, Poprad, Rožňava, Košice I-IV a Krupina. A práve poslednému spomenutému okresu hrozí, že už čoskoro oblečie oveľa tmavšiu farbu – a to čiernu. Tá je v COVID automate najhoršia.

Archívne VIDEO Situácia na Slovensku sa zhoršuje: Okres Rožňava je na tom mimoriadne zle, prvé skupiny dostanú tretiu dávku

„Hrach na stenu. Náhádzali sme ho za vrecia. A budeme pokračovať. Nakoniec to zaberie. Na základe publikovania "včera" vyhodnotených testov, ktoré sa robili v predchádzajúcich 1 až 4 dňoch vieme DNES, aká farba prináleží každému okresu. Myslia si, že pri tak rýchlych a dramatických zmenách je OK, ak sa na dáta ohniska a okolia optikou "cez okresné dáta" pozrie Epiteam budúci pondelok a potom v stredu ohlási, aké farby by mali byť ten ďalší pondelok, tak TO NIE JE DOBRÉ,“ upozornili dátoví analytici na sociálnej sieti s tým, že takto sa neriadi ani epidémia prasacieho moru či vtáčej chrípky. A to značí, že sa takýmto štýlom nedá vyhrať ani nad pandémiou koronavírusu. Ako dodali, naďalej si myslia, že hranice nastavené v COVID automate na presun do inej farby sú veľmi prísne.

Zdroj: Gettyimages.com, MZ SR

„VLNKY: Nedá sa. A nebude sa dať. Je to mimo nás. Je to hyperohnisková záležitosť. Problém napríklad v Hornom Vadičove, ale pohoda v Dolnom Vadičove. Viď Krupina predvčerom a včera Bytča a dnes Krupina,“ konštatovali s tým, že je dobrou správou, že tak, ako delta do niektorých okresov príde, tak z nich aj odíde. Podľa dostupných dát z Veľkej Británie to dramatické obdobie trvá približne 3-4 týždne. Krupina, ktorá podľa nastavených kritérii už je čierna, je v súčasnosti v prvom týždni. „V prvej vlnke to schytajú mladí, v druhej to schytajú starkí,“ upozornili analytici. Ako dodali, Krupina už podľa COVID automatu už vychádza čierna, pričom horšia farba už na automate nie je.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

„Samozrejme, že v Krupine horšie bude, ale už dnes pri čiernej by ste nemohli ísť do fitka a do wellnesu alebo robiť svadbu a šport už len profesionálne ligy. Deti šport NIE, žiaden turnaj, žiadne zápasy a v múzeu len individuálne prehliadky, žiadne ubytko, len karanténa,“ dodali dátoví analytici. Vysvetlili, že na pretrase je spôsob započítavania detí do incidencie, pričom sa navrhuje, aby sa rátali „za menej“. A to by podľa analytikov určite pomohlo. „Ale Slovensku pomôže jedine riešenie ohnísk, hyperohnísk a okamžite. Inak bude Slovensko na prelome septembra a októbra fialovo-čierne s červenou Bratislavou. Na pápeža hlásia krásne počasie, zhora je všetko zrobené tak dobre ako sa len dá,“ uzavreli analytici.