Matematik Kollár o jesennej delta vlne: Žime naplno a nepočúvajme politikov! To však nie je všetko

Čísla za pondelok opäť dosiahli za posledného obdobie nový rekord, počet infikovaných už atakoval hranicu 500, okrem toho boli v desiatkach hospitalizovaní aj pacienti s koronavírusom. Mnohí si však dávajú otázku, či jesenná vlna bude tak silná, ako tá posledná. Podľa matematika Richarda Kollára má všetko svoje hranice, ktoré by sme nemali prekračovať. Zodpovedal preto viaceré otázky, ktoré v poslednom období zrejme trápia Slovákov. A jeho slová zrejme viacerých prekvapia.

Archívne VIDEO Situácia na Slovensku sa zhoršuje: Okres Rožňava je na tom mimoriadne zle, prvé skupiny dostanú tretiu dávku

Jednou z takýchto otázok je, či bude možné v októbri cestovať, ak má človek zakúpenú letenku, a či je takáto možnosť vôbec rozumná. „Cestovanie pre zaočkovaných by nemalo byť na slovenskej strane spojené s karanténou, možno však pribudne povinný test po návrate. Avšak situácia na Slovensku v októbri môže byť taká zlá, že iné krajiny sa budú pred cestujúcimi zo Slovenska chrániť povinnou karanténou, možno aj pre očkovaných,“ vysvetlil Kollár s tým, že aj z toho dôvodu môže byť cestovanie v oktobri a novembri komplikované.

Je rozumné cestovať?

Avšak, upozornil na to, že v rovnakej situácii ako my sú aj naše susedné a blízke krajiny, a preto neočakáva, že by sa pravidlá na hraniciach nejak zásadne sprísňovali, avšak, zrejme ostanú v režime OTP, teda bude prakticky bezproblémový prechod hranicami možný len pre tých, ktorí ochorenie prekonali, alebo sa otestovali či očkovali.

Zdroj: Getty Images

„A či je cestovať rozumné? V čase oblasti s pomerne homogénnou situáciou nie je rozdiel cestovať do Viedne alebo do Veľkého Medera, či do Čierneho Balogu. Na druhej strane, cestovanie z pomerne veľmi zamoreného Slovenska do málo zamoreného Španielska (v tom čase), je rizikové práve pre Španielsko,“ konštatoval s tým, že tí, ktorí by pred cestou podstúpili PCR test, by bolo riziko pomerne malé, okrem toho Kollár odporúča, aby sa pár dni pred cestou izolovali a tak chránili seba aj ostatných.

Fyzika nepustí

Iných naopak zrejme bude zaujímať, či bude v čase vrcholu vlny potrebné nosiť vonku rúško či respirátor. „Fyzika nepustí. Neohraničený exteriér je veľmi veľký a je v ňom dostatočne veľa vzdušných prúdov, aby prípadný vznik aerosólu s vírusom dostatočne rýchlo rozptýlili. Lenže, terasa s trom zasklenými stenami nie je neohraničený exteriér,“ vysvetlil Kollár.

Zdroj: Getty Images

Rovnako tak môže zvýšiť riziko šírenia aj to, ak na malom priestore, napríklad na autobusovej zastávke, bude čakať veľa ľudí a nebudú dodržiavať potrebné vzdialenosti. Aj z toho dôvodu je potrebné situáciu vyhodnocovať individuálne. „Ak ste niekde, kde je riziko vyššie, chráňte sa, ak sami beháte v lese, nosenie ochranných pomôcok nemá naozaj žiaden zmysel. Koronavírus je zoonóza, ale zatiaľ nebol pozorovaný prenos na srnky a veveričky,“ uviedol matematik.

Prílišná ochrana už nie je tak významná

Ďalej zodpovedal otázku, či má zmysel sa vôbec chrániť, ak zo všetkých strán počujeme, že si delta aj tak každého nájde. Podľa Kollára to však zmysel má, dôležité však je načasovanie. „Je podobné skončiť v nemocnici napríklad teraz, keď je miesta v nemocniciach ešte dosť, alebo na konci vlny, keď je miesta zase dosť. Avšak ochorieť uprostred vlny, či už v COVIDom alebo s vážnou chrípkou, to nebude asi zase žiadna sranda, miesto v nemocnici pre vás byť nemusí,“ vysvetlil. Totižto, ak čísla hospitalizovaných stúpnu nad 2000, bude načase sa opäť začať chrániť. A to minimalizovaním kontaktov a nosiť respirátor v obchode.

Zdroj: TASR/Kristína Mayerová

Veľa spraví, ak je respirátor nasadený dobre – teda nie pod nosom či ledabolo, ale tak, aby zakrýval nos, ústa a prípadne čiastočky nemohli cez respirátor vniknuť. A tento režim bude potrebné prečkať až do postupného slabnutia vlny. „V každom prípade prílišná ochrana teraz, či na konci vlny už nie je tak významná z hľadiska ochrany osobného zdravia, ako počas vrcholu vlny. Počas vrcholu je potrebné naozaj zabrať, infikovaných vtedy budete bežne stretávať. Nezabúdajte ani na to, že pohyb vonku, rekreačný šport, rozmanitá strava, prípadne potrebné doplnky stravy pomáhajú dlhodobo posilňovať imunitu. Pomôžu aj proti chrípke a iným ochoreniam, ktoré v čase vrcholu vlny tiež nechcete dostať,“ upozornil Kollár.

Robte to, čo vás napĺňa

Okrem toho je podľa Kollára dôležité, aby ľudia fungovali aj počas jesennej vlny, pretože s istým rizikom už nejaký čas fungujeme a nie je možné ho nateraz úplne eliminovať. „Ak máte činnosť, ktorá váš život napĺňa, či je to nedeľňajší futbal alebo discgolf, alebo omša, alebo posedenie s rodinou, či návšteva takmer prázdneho kina, neobmedzujte ju, teda ak nie je nad rámec platných opatrení, prípadne v rozumnej blízkosti tohto rámca (nie, nie je principiálny rozdiel medzi 6 a 7, alebo 50 a 52 ľuďmi). Jednoducho, veľmi dôležité veci si v živote počas tejto vlny už nechajte, ak je teda možné ich vykonávať,“ konštatoval Kollár s tým, že by mali ľudia obmedziť to, čo nie je nevyhnutné.

Zdroj: Getty Images

Ako príklad uviedol, aby si tí, čo chodia do krčmy, radšej dali teplejšiu vetrovku a poriadne sa obliekli, aby mohli ostať na terase, akoby mali ísť dnu do podniku. Rovnako by mali vynechať aj masové sväté omše a radšej sa zúčastniť menšej. „Choďte na Davis Cup alebo majstrovstvá sveta vo vodnom slalome alebo do divadla, ale vyberte si miesto na sedenie ďalej od ostatných a do bufetu choďte, keď tam nebude dlhý rad. A hlavne robte veci, ktoré sú málo rizikové, je ich kopec a už za tú dlhú pandémiu viete, čo vás baví. Normálny život postupne prichádza, ale je potrebné aby sme si urobili poriadok aj v hlave,“ povedal.

Svadby preložte!

Podľa jeho názoru je však dôležité, aby sa svadby, krsty, jubileá a podobné hromadné stretnutia ľudí cez jeseň odložili. Podľa jeho slov je totiž veľká šanca, že pôjde o premorovacie akcie, ktoré skutočne neodporúča. A to aj v prípade, ak sú ľudia zaočkovaní, pretože infikovať sa môžu tak či onak a zrejme v malej miere nákazu aj prenášať. „Jednoducho oslavy odložte. Koniec silných vĺn je zrejme už v dohľadne, oplatí sa počkať. Ak plánujete veci dlhodobejšie, opäť sa dá s veľmi vysokou pravdepodobnosťou očakávať vhodné obdobie medzi májom a augustom budúci rok. Ak už musíte, buďte vonku, urobte si grilovačku v lese a na wecko choďte do lesa. Len po sebe upracte, aj príroda si zaslúži dobrý prístup,“ vysvetlil.

Zdroj: Getty Images

Ako na záver, dodal, bude to zaujímavá jeseň a pre mnohých veľmi smutná. Napriek tomu ju väčšina ľudí môže prežiť normálne. Ľudí však prosí, aby neprispevali k eskalácií napätia na Slovensku a radšej si komentár na sociálnych sieťach odpustili. „Miesto správ si pustime dobrú hudbu. Nesledujme konšpiračné stránky a ignorujme internetových trollov. Nepočúvajme, čo hovoria politici, ktorým ide len o politickú záchranu ich samých doslovne cez mŕtvoly. Ale zároveň žime naplno. Neodriekajme si veci, ktoré robia náš život plnohodnotným. Všetko má svoje hranice,“ uzavrel.