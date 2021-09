Kollár a Dáta bez pátosu sa vyjadrili k novinkám v COVID automate: Bolo načase, nezvládneme to!

Už dlhšie obdobie dátová analytici spolu s ďalšími odborníkmi hovorili o tom, že hranice pre sprísnenie opatrení v okresoch v COVID automate sú veľmi prísne a hrozí, že behom pár týždňov bude Slovensko čierne. Už od budúceho týždňa budeme mať štyri okresy bordové a len štyri okresy ostali zelené. Ostatné budú alebo oranžové, alebo červené. Avšak, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský povedal dobrú správu. COVID automat sa ide meniť.

„Hrach na stenu zabral a aj po diskusii s odborníkmi (vďaka Matej Mišík) bol upravený COVID Automat od budúceho týždňa (pre nastavenie farbičiek od 27. septembra),“ informovali na sociálnej sieti Dáta bez pátosu. Ako uviedli, deti do 18 rokov sa budú rátať jednou pätinou. Inými slovami – na jedného pozitívne testovaného dospelého bude pripadať 5 pozitívne testovaných detí. Z celkového počtu má táto skupina asi tretinové zastúpenie zo všetkých pozitívne testovaných ľudí. Analytici upozorňujú, že toto číslo bude ďalej rásť a tým pádom bude incidencia okresu pre posudzovanie „farbičkovania“ asi o 20 až 30 percent nižšia.

„To je malé víťazstvo, umožní to veľa okresom zostať v oranžovej a neísť do červenej a hlavne neísť do fialovej a zostať v červenej. Prednosť pri farbičkovaní dostáva žolík vďaka vysokej zaočkovanosti, prebíja ostatné pravidlá zhoršenia situácie (susedný okres),“ dodali dátoví analytici s tým, že ďalším víťazstvom je, že už nebude platiť pravidlo, že susedný okres môže byť maximálne o 1 farbu lepší. Napríklad, ak Poltár má 0 nakazených a je vo fáze monitoringu (zelená farba) a susedná Rimavská Sobota bude červená, nepôjde automaticky do oranžovej farby. Toto rozhodnutie bude už len na regionálnom hygienikovi.

„Ďakujeme. A teraz šup sa pozrieť na tú 10 dňovú karanténu detí a vziať do úvahy zaočkovanosť okresov. Izolovať zdravé deti v Bratislave na 10 dní, ak je tu nad 10 rokov zaočkovaných 70% obyvateľov nemá žiaden zmysel. Tie deti trpia a málokoho zo starkých nakazia. V Nemecku je karanténa 5 dní a do izolácie nejde celá trieda jedného pozitívne testovaného (zdravého) žiaka,“ dodali analytici.

Kollár: Samé pozitívne správy

K celej veci sa vyjadril aj matematik Richard Kollár. „Dnes znovu záplava informácií z médií: zmeny v COVID automate, bordové okresy, bordový Bardejov od zajtra, ale aj odloženie vyhlásenia núdzového stavu. Pre mňa to sú samé pozitívne správy, teda okrem zhoršujúcej sa epidemickej situácie. Ale tam sa zatiaľ do bodky napĺňa vývoj, ktorý sme predpokladali, t.j. tam žiadne prekvapenie nie je,“ napísal na sociálnej sieti. Ako dodal, zmeny v COVID automate sú veľmi dobré, avšak, čakali sme na nich príliš dlho.

Ako napríklad na zmenu metodiky započítavania pozitívnych detí do štatistík. Následne uviedol, že nie je dôležité, či to bude desatina alebo pätina, dôležité je najmä to, že sa prestanú demotivovať rodičia detí, aby svoje ratolesti dali zaočkovať. Okrem toho podľa jeho slov tak dostaneme aj lepšiu predikciu budúcich hospitalizácií, čo je cieľom COVID automatu. „Podstatná je však aj zmena pre okresy susediace s tmavšími, regionálni hygienici majú teraz šancu zohľadniť faktory, ktoré sa ťažko kvantitatívne paušálne stanovujú. Mnohým okresom to pomôže, susedia Myjavy si ešte určite s nevôľou spomínajú na časy, keď to tak nebolo,“ napísal.

Dobré správy pre bratislavských lekárov

Poukázal aj na to, že Bratislava dnešným dňom dosiahla 75 percentnú zaočkovanosť seniorov, ktorá by mala byť pre hlavné mesto „žolíkom“ v COVID automate. „Je to fantastická správa najmä pre nemocničný personál v bratislavských nemocniciach. Ale je to skvelá správa aj pre nás ostatných, ktorí sa môžu potrebovať dostať do nemocnice s iným zdravotným problémom. A navyše, je konečne šanca, že Bratislava síce nebude zelená, ale nebude ani bordová. To znamená v princípe do veľkej miery normálny život počas celej tejto vlny,“ vysvetlil svoje nadšenie Kollár s tým, že práve tento fakt by mali motivovať menšie okresy, aby nabádali svojich obyvateľov k očkovaniu a aby dosiahli požadovanú úroveň zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov. Podľa jeho slov im k tomu často chýbajú len stovky seniorov. Avšak, odporúča im, aby boli rýchli, pretože „čierne súkno sa už skutočne blíži“.

„Ale dobré správy nie sú len v zmenách COVID automatu. Uvoľnenie režimu na hraniciach v čase, keď už prestáva kontrola dávať zmysel je dobrý krok. Nákaza už neprichádza z Varšavy, Užhorodu, či Magdeburgu, ale z oslavy v Bardejovských kúpeľoch, či v Štrbe,“ upozornil Kollár, ktorý aj z tohto dôvodu oceňuje prístup hygienikov z Bardejova. Tí totiž požiadali kompetentných, aby mohli „prepnúť“ do bordovej kvôli mimoriadne zlej situácii a aby tak zabránili oslavám, svadbám či iným hromadným podujatiam.

Nezvládneme to

„Naliehavá (rozumej bez liehu) situácia si vyžaduje dobré detailné posúdenie situácie a prísnu, ale nie prehnanú reakciu. Som veľmi rád, že sa vydávame cestou, ktorá sa preukázala úspešnou v iných krajinách, striktné promptné a primerané opatrenia v ohniskách. Mimochodom, celé Slovensko si môžeme predstaviť ako more, jeho hladina sa pozvoľne dvíha, presne ako tá skutočná hladina pri roztápaní ľadovcov. Ide to rýchlo, ale stále ide globálne len o milimetre,“ konštatoval Kollár s tým, že niekde sú vlny vysoké a na nich surfuje svetová surferská špička, v súčasnosti tento trend smeruje na východ. Napokon sa tieto vlny dostanú všade. Preto by sa žiaci a ľudia vo všeobecnosti mali tešiť, že ich trieda ešte nie je zatvorená, časom sa to pri aktuálnom trende stane aj tam, kde to ešte riešiť nemusia. A to aj v Bratislave.

„Zatiaľ teda sledujme Bardejov aj Skalicu, to isté sa časom odohrá zrejme v každom okrese. Aj tých dobre zaočkovaných, keďže aj tam je stále zrejme veľa ľudí, ktorí nie sú dostatočne imunizovaní prekonaním ochorenia alebo vakcináciou. A tých si delta časom nájde. Rozdiel však budeme zásadne vidieť v nemocniciach. Niekde bude veľmi zle a sanitky budú musieť voziť pacientov ďaleko preďaleko preč. Niekde bude celkom dobre, a práve k nim tých pacientov budú voziť,“ vysvetlil Kollár, ktorý poukázal na to, že aj keď to mnohí popierajú, vakcíny výrazne znižujú riziko hospitalizácie, a preto je už teraz jasné, ktoré okresy budú počas špičky vlny pacientov posielať a ktoré ich budú prijímať.

Obáva sa však, že napriek tomu to nezvládneme. „Tie svadby Bardejovčania presunú do susedných okresov, bude to veľká sláva, ale zhorší to situáciu aj tam, kde sa budú konať. Následne bude menej slávy účastníkov osláv na COVIDových oddeleniach, kde sú návštevy len cez mobil a bez hudby, tanca a aperitívu. Prosím, presuňte okamžite všetky oslavy aspoň na január!“ uzavrel.

Prekvapený Smatana

Pod statusom Kollára sa vyjadril aj bývalý riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky, ktorý spadá pod rezort zdravotníctva, Martin Smatana. Ten svojho kolegu pochválil za to, ako dobre dnešné informácie zosumarizoval. Kollár mu na to odpovedal, že konečne po roku veci začínajú vyzerať tak, ako si to predstavuje, avšak nechápe, prečo to tak dlho trvalo. „Mňa dnes len trošku prekvapil očakávaný rozsah prípadov 1500-3000 ku koncu septembra (čo znamená, že akokoľvek sa to počítalo, ak mame takýto rozptyl prípadov o 14 dni, tak moc netušíme, čo nás čaká. Viem, že to je so zreteľom parametrov delty aj tak jedno, ale stále…) ale okrem toho plný súhlas,“ konštatoval Smatana, na čo mu Kollár odpovedal, že on vidí strop maximálne na 2000 prípadov denne, pretože viac sa nám nepodarí PCR testami zachytiť.

Avšak, s antigénovými testami to podľa jeho názoru bude viac, zrejme aj tých 3000, čo spomínal minister zdravotníctva. “Čiže rozumiem tej neistote, ten odhad sa mi zdá celkom dobrý, vlastne jeden z najlepších v histórii. V poslednej dobe sme dostavali rôzne čudné odhady, ako vrchol koncom septembra, reprodukčné číslo 1,05, a podobne, toto je pozitívna zmena. Ale odhad obsadenia lôžok 2000 je už teraz asi príliš optimistický,” napísal a dodal, že skôr si myslí, že čísla hospitalizovaných budú atakovať hranicu 4000. “Ale kapacita by mala napokon stačiť, bude však potrebná dobra operatíva prevozu pacientov, budú regióny, kde budeme hlboko pod kapacitou a niekde sa zrejme prekročí už v prvej polovici októbra,“ uzavrel Kollár.