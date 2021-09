Matematik Kollár antivaxerom: O chvíľu sa namiesto pred domom Sabaku budete stretávať u neho v práci!

V súčasnosti je na Slovensku oranžových 23 okresov, najmä na východe Slovenska. Hrozí, že už budeme mať na COVID automate aj prvý červený okres, a to Rožňavu. Matematika Richarda Kollára však znepokojuje najmä jeden graf, ktorý poukazuje na mieru hospitalizácii v porovnaní s číslami pozitívne testovaných.

„Ešte pred nedávnom bol trend veľmi optimistický a ukazoval na cca. trikrát nižšiu mieru hospitalizácií vzhľadom na počet pozorovaných prípadov (kombinácia PCR a Ag s váhou 2,86 pre Ag) v porovnaní s minulou vlnou. Tento efekt je však už preč. Sklon závislosti oneskorených hospitalizácií od incidencie je takmer identický s tým, čo sme pozorovali na jar,“ upozornil Kollár na sociálnej sieti. A to je podľa jeho slov zle. A to z dôvodu, že infikovaní, ktorí končia v nemocniciach, sú v súčasnosti vo väčšej miere mladší a zdravší, ako tomu bola prax na sklonku minulej vlny. Tá bola na Slovensku mimoriadne silná.

Žiadna optimistická vízia

„Jediným optimistickým vysvetlením je to, že v čase rastu zachytávame zvyčajne menšie percento pozitívnych zo všetkých pozitívnych v populácii ako v čase poklesu. Pri rýchlom náraste a horšej dostupnosti testov to tak býva. To by bola samozrejme pravda, ak by sme už nemali za sebou veľké množstvo testov detí v školách,“ vysvetlil Kollára svoje obavy. Poukázal na štúdie, ktoré upozorňovali na to, že vlna spôsobená delta variantom koronavírusu môže byť horšia z hľadiska hospitalizácii, ako tomu bolo počas vlny alfa variantu v zime a na jar tohto roku.

A tento trend vidíme aj u nás. Okrem toho očakáva, že v nemocniciach by mohla skončiť väčšia časť tých, ktorí nemajú prakticky žiadnu imunitu – teda neboli očkovaní a neprekonali dostatočne silnú nákazu. A to stále môže byť viac ako milión Slovákov, čo môže byť veľmi vážny problém. „7% z milióna je 70 000. To je rozdiel voči 2%, to by bolo len 20 000. Pri priemernej dĺžke hospitalizácie 4 dni, a dĺžke trvania vlny povedzme 120 dní, to je cca. 2000 hospitalizovaných naraz. Priemerne. V špičke nemusí stačiť kapacita 4000, ktorú sme mali v minulej vlne. To je rozdiel voči priemeru 660 a špičke do 1500,“ konštatoval Kollár s tým, že by sme sa zrejme mali pozerať na prax z Izraela, kde rovnako prednedávnom odhadovali rovnaké množstvo neimunizovanej populácie.

„Aj keď tam sú asi viac prepojené tie skupiny tých neimunizovaných ľudí a tak to tam má rýchlejší priebeh. Nie je to však optimistická vízia,“ upozornil. Poukázal aj na trend pozitivity antigénových testov, ktorý by mohol ukázať, kam v tretej vlne budeme smerovať. Podľa jeho slov totiž o chvíľu dosiahneme úroveň z októbra 2020. „Všetko záleží od toho, koľko ľudí u nás nie je ešte imunizovaných, a to sa ešte len uvidí. Ale z tohto pramení zatiaľ najlepší hrubý odhad rastu ešte cca. 6-8 týždňov. Delta by však mala byť rýchlejšia a to by sme mali vidieť v dátach budúci týždeň, ktoré už budú reflektovať infekcie, ktoré vznikli po 1.9.,“ vysvetlil Kollár, podľa ktorého už zhruba dva týždne budeme vedieť, na čom sme, avšak, vízia nie je taká dobrá, ako by sme čakali, pretože zhruba percento populácie už je infikovaných, čo by ľudia mali brať do úvahy, ak s niekým stretávajú.

„O dva týždne to zrejme budú aj 3%, v tom čase by som skutočne odporúčal vyhýbať sa zbytočným kontaktom, najmä v interiéroch. Či je ešte čas sa teraz zaočkovať? No neviem, skôr si myslím, že už je neskoro. Vakcína už protilátky do času vrcholu vlny nestihne vytvoriť, a tak tí, čo sa rozhodli to riskovať, to už riskovať budú. Mnohí sa stretnú s Petrom Sabakom nie pred jeho domom, ale v jeho práci,“ uzavrel, poukazujúc na to, že tých, čo očkovaní nie sú, bude zrejme infektológ Sabaka liečiť na covidovom oddelení zo silnej infekcie delta variantu.