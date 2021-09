Sabaka sa pozrel na riziko nákazy po prekonaní koronavírusu: Takéto sú šance, očkovanie výrazne pomáha!

Zrejme každý z nás počas prvej vlny koronavírusu počul o prípadoch, kedy sa niekto dvakrát nakazil. Práve druhá nákaza býva u ľudí horšia. Podľa infektológa bratislavských Kramárov Petra Sabaku sú však reinfekcie koronavírusom mimoriadne vzácne prípady. „Imunita po prekonaní do istej miery chráni pred reinfekciou a do veľkej miery pred tažkým priebehom. Samozrejme závisí to od toho aký bol priebeh tej prvotnej infekcie. Ak bol veľmi ľahký, ani imunita nebude veľmi robustná,“ vysvetlil Sabaka.

Následne uviedol, že, ako sa očakávalo, najlepšiu imunitu majú tí, ktorí síce prekonali koronavírus, ale dali sa vzápätí aj zaočkovať. A to z dôvodu, že očkovacia látka „oživí“ bunkovú imunitu a dokonca ju ešte viac vytrénuje. Tieto skutočnosti zistila posledná štúdia z Kentucky. Okrem toho zistili aj to, že po očkovaní klesá riziko reinfekcie viac ako dvojnásobne.

„Ľudia po prekonaní a očkovaní sú zrejme najodolnejší a najmenej ohrození koronavirusom. Čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho to že sa mám napred nakaziť a potom zaočkovať? Nie. To je totiž trochu nebezpečné. Vyplýva z toho to, že sa mám zaočkovať aj keď som prekonal,“ upozornil Sabaka s tým, že mimoriadne silnú imunitu by mali mať aj tí, ktorí sa dali zaočkovať a následne prekonali slabý priebeh delta variantu. Ako následne konštatoval, to, či to tak bude, si zrejme už čoskoro vyskúšajú zdravotníci, ktorí budú bojovať v prvej línii. A to už v najbližších týždňoch. „Stav na oddelení Covid19...z 10 pacientov len 1 očkovaný,“ uzavrel.