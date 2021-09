Politici k smutnému 10. výročiu úmrtia Demitru: Bolestné spomienky, najskôr dúfali, že ide o omyl!

Eduard Heger, premiér, OĽaNO

Správa o tejto tragédii ma šokovala a hlboko zasiahla. Dovolím si tvrdiť, že ako každý Slovák, aj ja si spomínam na Pavla Demitru ako na ikonu a hokejovú legendu. Bol to veľmi prívetivý človek, ktorý si aj na vrchole svojej kariéry zachoval ľudskosť a pokoru. Zároveň bol známy aj svojím zmyslom pre humor, ľuďom naokolo prinášal radosť a dobrú náladu a takto by sme si ho mali pamätať.

Richard Sulík, minister hospodárstva, Sloboda a Solidarita

Keď som sa to vtedy dozvedel z médií, bol to pre mňa veľký šok, pretože je to veľká strata nie len pre slovenský hokej, ale aj pre celú krajinu. Je to o to horšie, že nie len my, ale aj Česká republika prišla o troch skvelých hokejistov. Vnímal som ich počas športových kariér všetkých, pretože mám hokej veľmi rád, dokonca naňho rád aj chodím a chlapcom na ľade pravidelne fandím.

Pavla Demitru som osobne vnímal nielen ako výnimočného hokejistu ale aj ako človeka. To, čo sa mi s ním najviac spája, je jeho nezabudnuteľný gól na majstrovstvách sveta v roku 2003 vo Fínsku proti Českej republike.

Ďalší vzácny okamih s Pavlom Demitrom nastal počas sezóny 2004/2005, kedy bola v NHL prvá výluka a kedy on spolu s Mariánom Hossom a Mariánom Gáboríkom v dresoch Trenčína veľmi obohatili hokejovú extraligu. Títo traja výnimoční hokejisti ju ozvláštnili až tak, že som ju aj ja sám vtedy pravidelne sledoval.

Karol Kučera, bývalý tenista a splnomocnenec vlády pre mládež a šport, OĽaNO

Pavol Demitra bol rovnaký ročník, ako som ja. Tvorili sme jednu generáciu slovenských športovcov, reprezentantov, ktorí si navzájom fandili, z času na čas sa šli osobne povzbudiť, alebo sa stretli na nejakej spoločenskej akcii. Najmä počas úspešných rokov našej kariéry som bol v pomerne častom kontakte aj s celou generáciou zlatých chlapcov.

To, čo sa stalo pred 10 rokmi, ma hlboko zasiahlo. To nešťastie bolo pre mňa obrovským šokom. Najmä ak ako športovec lietate pomaly každý týždeň z jedného tenisového turnaja na druhý. Boli to stovky preletov… Stále súcitím s celou Paľovou rodinou, je mi to nesmierne ľúto.

Vážme si a užívajme každú chvíľku s našimi najbližšími a vážme si to, čo máme, lebo osud vie byť niekedy krutý a život krehký. Každopádne, Pavol ostane v našich srdciach a spomienkach ako jeden z najlepších športovcov, hokejistov, reprezentantov a skvelých ľudí. Česť jeho pamiatke.

Strana Za ľudí

Na takúto tragédiu sa nedá zabudnúť. Obzvlášť keď ide o športovca, ktorý šíril dobré meno Slovenska vo svete. Bolesť možno prebolí, ale národ by svojim hrdinom nemal prestať tlieskať. Hrdosť na všetkých, bývalé i súčasné osobnosti Slovenska, považujeme za základ upevnenia pocitu zdravého vlastenectva pre súčasnú, aj budúce generácie. Stála česť pamiatke Pavla Demitru!

Peter Pellegrini, Hlas-SD

Priznám sa, bol to obrovský šok. Veľká športová a ľudská tragédia, ktorá zasiahla nielen blízkych športovcov ale celú fanúšikovskú rodinu po celom svete. Pamätám si, že po zverejnení správy som dúfal, že ide o omyl, že to nemôže byť pravda. Postupne sa zverejňovali mená tragicky zosnulých športovcov a žiaľ bolo medzi nimi aj meno slovenského reprezentanta Pavla Demitru. Obrovská tragédia a rana pre slovenský hokej.

Pavol Demitra bol vzorom pre mládež. Svojím osobným aj profesionálnym životom bol príkladom pre pre mladé generácie športovcov. Skvele nás reprezentoval v najsilnejšej hokejovej súťaži na svete v NHL a rovnako skvele robil všetko pre úspech národného mužstva.

Radovan Kazda, Sloboda a Solidarita

Vracal som sa z nejakého stretnutia, šoféroval som, keď mi prišla správa od kamaráta, ze spadlo lietadlo a v ňom bol aj Demitra. Najprv som neveril, myslel som si, že je to nejaká kačica. O chvíľu to všade hovorili v správach. V hlave sa mi premietlo niekoľko slávnych zápasov. Zvláštne je, že keď príde reč na túto legendu, ako prvé sa mi vždy vybaví semifinale na OH v 2010 v Kanade, keď takmer vyrovnal na 3:3 z 0:3.

