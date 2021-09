KORONAVÍRUS Hranice sa už určite zatvárať nebudú, zhodli sa premiéri Heger, Babiš a Kurz

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz pripomenul, že s vírusom sa musíme naučiť žiť a zbraňou proti nemu je očkovanie. Český premiér Andrej Babiš uistil, že nebude ani žiaden lockdown.

Kurz jasne odmietol myšlienku zatvárania hraníc. "Vedie to k výrazným ekonomickým škodám," vyhlásil na spoločnom brífingu premiérov a pripomenul problémy pre exportnú ekonomiku aj cestovný ruch. "Budeme sa musieť s vírusom naučiť žiť, vírus nezmizne," pripomenul Kurz. Ak si niekto myslí, že treba iné opatrenia, ako je očkovanie, čiže zatvárať školy alebo hranice, tak tieto opatrenia by sa museli zavádzať aj o rok či tri roky, dodal Kurz.

"Zatváranie hraníc už neprichádza do úvahy," doplnil Heger s tým, že očkovanie je silnou zbraňou, hoci Slovensko má najnižšiu zaočkovanosť spomedzi týchto troch krajín. Prepad ekonomiky počas pandémie bol podľa premiérov tak výrazný, že sa to nemôže zopakovať.

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

Premiéri opätovne vyzvali ľudí k vakcinácii

"Spoločne hovoríme, že riešením je presvedčiť ľudí, aby sa ešte zaočkovali," povedal Babiš. Premiéri opätovne vyzvali ľudí k vakcinácii. "Jedinou účinnou zbraňou proti šíreniu COVID-19 zostáva očkovanie," zhodli sa partneri.

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

Kurz sa zároveň na brífingu poďakoval Babišovi za ekonomickú spoluprácu v posledných rokoch. "Česká republika je náš najdôležitejší obchodný partner v tomto regióne," pripomenul. Rokovanie premiérov sa uskutočnilo v rámci stretnutia Slavkovského formátu. Vznikol v roku 2015, jeho cieľom je prehlbovať vzájomnú regionálnu spoluprácu troch susediacich krajín - Slovenska, Česka a Rakúska.

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

Situáciu v Afganistane treba riešiť na mieste

Situáciu v Afganistane treba riešiť priamo v regióne a v okolitých krajinách, nesmie sa zopakovať situácia s masovou migráciou v roku 2015. Zhodli sa na tom premiéri Česka, Slovenska a Rakúska po utorkovom rokovaní Slavkovského formátu na českom Štátnom zámku Lednice.

Český premiér Andrej Babiš vyhlásil, že Afgancom treba pomôcť "u nich doma" a v Európe pre nich už nie je miesto. Afganistanu sme povinní pomáhať, pripomenul rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Preto Rakúsko pošle navyše 18 miliónov eur na podporu Afgancov v susedných krajinách. Partneri sa tiež zhodli na dôraznom boji proti prevádzačom a nelegálnej migrácii.

Babiš pripomenul, že Afgancom treba pomôcť v ich krajine. "Aby zostali doma, v Európe už naozaj pre nich nie je miesto. Dúfam, že sa to podarí," povedal na spoločnom brífingu. Pokiaľ by sa to nepodarilo, bude podľa neho asi treba vyjednávať s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. To Babiš nepovažuje za dobrú alternatívu; je podľa neho lepšie doriešiť, aby ľudia ostali v Afganistane.

"Pomoc sa musí odohrávať tam, u nich na mieste a nemôže dôjsť k žiadnemu neriadenému migračnému prúdu do Európy," vyhlásil Kurz o situácii v Afganistane. "Snažíme sa zmierniť ich utrpenie, ale zhodujeme sa, že nemôžeme pripustiť, aby sa opakoval rok 2015. Sme proti ilegálnej migrácii a budeme dôrazne bojovať s prevádzačmi a pašovaním ľudí," dodal rakúsky kancelár.

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

Heger potvrdil spoločný postoj partnerov v otázke migrácie a Afganistanu. "Chceme pomáhať Afganistanu a krajinám v regióne. Nechceme, aby sa zopakovala situácia z roku 2015, takže tam budú smerovať všetky naše kroky," doplnil.

Problém migrácie sa podľa Babiša opakovane vracia. Novú situáciu vidí v súvislosti s Bieloruskom, ktoré podľa jeho slov začína využívať migráciu ako hybridnú zbraň. "Dánsko dnes ponúka pobaltským krajinám pletivo na plot," pripomenul v súvislosti s problémami na hraniciach pobaltských krajín s Bieloruskom. Partneri sa podľa neho zhodujú na tom, že účelovú migráciu zo strany Bieloruska treba zastaviť a pobaltské krajiny dostanú podporu.

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

Premiéri tiež na stretnutí Slavkovského formátu v Lednici hovorili o ekonomickej situácii a privítali ekonomický rast. V ČR a SR má Rakúsko podľa Kurza skvelých ekonomických partnerov. Pandémiou však ekonomika utrpela, preto ho teší vidieť, že hospodárske ukazovatele sa vyvíjajú priaznivým smerom.