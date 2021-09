Zo smrti SaSkára Matláka († 39) mrazí: Fotkou so športiakom sa pochválil tesne pred tragickou nehodou!

Strašidelný status

Podľa Nového Času mal politik len niekoľko dní pred nehodou na sociálnej sieti zavesiť tento mrazivý citát: "Umri so spomienkami, nie so snami." O krajskom predsedovi bolo pritom podľa všetkého známe, že má veľkú záľubu v rýchlych autách a v jednom z nich sa viezol aj v osudný večer.

"Miloval svoje deti a každú voľnú chvíľu trávil s nimi a s manželkou. Jeho vášňou však boli rýchle autá, vystriedal ich niekoľko, nevynechal žiadnu príležitosť, keď sa mohol ísť previezť. Lásku k autám s ním zdieľala aj jeho manželka a často ich bolo vídať spolu na cestách. Bohužiaľ, táto vášeň sa mu stala aj osudnou,“ povedal portálu jeden z Matlákových kamarátov.

V aute pritom nebol sám. Jeho spolujazdec skončil so zranením tváre v nemocnici.

Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Auto ukazoval na verejnosti len necelý mesiac pred nehodou

Matlák sa pritom so svojím tátošom len pred nedávnom zúčastnil akcie Rally Radosti, ktorá sa venuje charitatívnej činnosti v rámci jazdy týchto typov áut, ktorej cieľom je vyzbierať peniaze pre choré deti.

Do poslednej chvíle sa nevedelo, či ide o to isté auto a či vodič v ňom bol spomínaný politik, no o pár minút všetko, bohužiaľ, potvrdila aj strana SaS.

Účastníkom nehody bol aj ďalší vodič

V osudný podvečer nebol na danej križovatke Matlák sám. "V piatok dňa 10.09.2021 cca. o 17:45 došlo na ceste 1/59 v Dolnom Kubíne k dopravnej nehode. Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že 43-ročný vodič odbočoval na odpočívadlo po ľavej strane cesty na ul. A. Slobody a z doposiaľ nezistených príčin došlo k zrážke osobného motorového vozidla zn. Lamborghini a vozidla zn. Škoda Fabia. Jeden z vodičov dopravnej nehody utrpel ťažké zranenia, ktorým dňa 10.09.2021 podľahol. Alkohol u vodiča vozidla zn. Škoda Fabia dychovou skúškou zistený nebol. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," informovala ešte v sobotu Nikola Kačkovič z Krajského prezídia policajného zboru v Žiline.

Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor