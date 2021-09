Politológ o ďalšom koaličnom spore: Prežije koalícia jeseň? Osočovanie Remišovej bolo neslušné

BRATISLAVA - Zdá sa, že v koalícii to poriadne vrie. Problémom nie sú len spory v najmenšej koaličnej strane, ale aj hrozba Borisa Kollár. Líder hnutia Sme rodina sa cez víkend v diskusnej relácii obul do svojej koaličnej partnerky spôsobom, ako to často robili aj dnes už opoziční politici. Čo na to odborník?

"Mrzí ma, keď sa k právu a k právnemu systému vyjadruje pani predsedníčka, ktorá má vyštudované bábkoherectvo. Odporúčam jej, aby sa obrátila na odborníkov," povedal cez víkend Kollár. Takúto rétoriku majú poslanci Smeru, ale aj Hlasu. S lídrom strany Hlas Petrom Pellegrinim zároveň v debate našiel zhodu na všetkom, okrem postoja k šéfovi vnútra Romanovi Mikulcovi.

Bolo to neslušné

Je osočovanie koaličného partnera v poriadku? "Bolo to neslušné. Hlavne od človeka, u ktorého to právne vedomie vzhľadom na svoj prístup k štúdiu je zrejme ešte horšie," uviedol pre Topky politológ Radoslav Štefančík. Kollár zároveň načrtol, že frakcia okolo Márie Kolíkovej sa chystá do SaS. Ak sa strana Za ľudí rozpadne, krídlo okolo Remišovej by už nemuselo byť súčasťou vládnej zostavy.

VIDEO Sulík reaguje na otázku, či ministerka Mária Kolíková, spolu s niektorými ďalšími straníkmi vstúpia do strany SaS

"V kontexte jeho ďalších vyjadrení ale vyvstáva otázka, či Veronika Remišová prežije túto jeseň vo vláde ako koaličný partner. Pretože slová predsedu parlamentu naznačujú, že táto vládna koalícia môže čoskoro pokračovať len v trojici," myslí si politológ.

Zabudol vôl, že teľaťom bol

O čom podľa Štefančíka tento štýl komunikácie svedčí? "O tom, že zabudol vôl, že teľaťom bol. Človek, ktorý je na najznámejšej fotografii podvodníka Bašternáka, nechal sa zvečniť s bratislavskou mafiou a pri svojom vlastnom štúdiu podvádzal, je určite ten posledný, ktorý má hodnotiť právne vedomie svojho koaličného partnera," zhodnotil.

VIDEO Sme rodina reaguje na prepustenie Pčolinského: Kollár pripúšťa predčasné voľby

"Navyše v situácii, keď si môžeme úplne pokojne položiť otázku, či generálna prokuratúra v prípade Pčolinský konala nezaujato. To, čo si myslí pani Remišová, je na rovnakej vlnovej dĺžke ako tisícky občanov, ktorí pri tomto rozhodnutí len nechápavo krútili hlavou," dodal na margo Kollárových vyjadrení.

Sme svedkami novej koalície?

Zdá sa, že si s niektorými opozičníkmi rozumie viac, ako so svojimi súčasnými koaličnými partnermi. Týka sa to aj diskusie o spornom paragrafe 363. Koalícia vytvorila pracovnú skupinu, ktorá má paragraf preskúmať. Pokiaľ by sa zrušil, Kollár sa vyhráža odchodom z koalície. Črtajú sa nám pred očami nový spojenci?

"Pohodovú diskusiu medzi Kollárom a Pellegrinim sme tu nemali prvýkrát. Pellegrinimu je jasné, že ak bude po voľbách zostavovať vládu, tak sa mu Sme rodina môže zísť," skonštatoval politológ. "Nemožno vylúčiť, že sme videli budúcich koaličných partnerov. Obaja sa dokážu zhodnúť nielen na otázke kompetencií generálnej prokuratúry, ale aj na sociálnych témach," dodal na adresu možnej budúcej koalície.