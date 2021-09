Koalícia sa otriasa v základoch: Kollár sa obul do Remišovej! Mrzí ma, že sa k právu vyjadruje bábkoherečka

Šéf hnutia Sme rodina tým myslel šéfku hnutia Za ľudí Veroniku Remišovú, ktorá sa voči rozhodnutiu tvrdo ohradila, žiadala prehodnotenie paragrafu 363 a zvolala kvôli tomu aj mimoriadnu koaličnú radu. Kollár sa totiž vyhrážal, že ak sa budú nezákonnosti pokračovať, je na mieste pripustiť predčasné voľby.

VIDEO Sme rodina reaguje na prepustenie Pčolinského: Kollár pripúšťa predčasné voľby

Mrzí ma, že sa k právu vyjadruje bábkoherečka

Na mimoriadnej koaličnej rade mierne vychladol a spolu so svojim hnutím súhlasil s vytvorením pracovnej skupiny, ktorá tento paragraf prehodnotí. Súčasťou pracovnej skupiny však budú aj členovia koalície. S nimi tak zrejme, na rozdiel od Veroniky Remišovej, problém nemá.

Šéfka Za ľudí v reakcii na rozhodnutie poukázala na to, že nezavíslosť prokuratúry je po rozhodnutí o prepustení Pčolinského otázna. Remišová presadzuje okresanie právomoci prokurátora. "Mrzí ma, keď sa k právu a k právnemu systému vyjadruje pani predsedníčka, ktorá má vyštudované bábkoherectvo. Odporúčam jej, aby sa obrátila na odborníkov, ktorý rozumejú právu a prečítali si tých 72 strán a potom sa vyjadrovala a nerobila to emotívne," odkázal hneď v úvode diskusnej relácie Na telo na Markíze líderke najmenšej koaličnej strany.

Ani Kollár nemá vyštudované právo

Kollár sa bránil, že síce právo nemá vyštudované, ale on nekomentuje rozhodnutie GP, iba konštatuje, že bolo porušených 41 porušení Trestného zákona a Trestného poriadku. V tejto téme sa zhodli aj so spoludiskutujúcim Petrom Pellegrinim, šéfom strany Hlas, s ktorým sa okrem pohľadu na ministra vnútra Romana Mikulca, zhodli na všetkom a vety si často dopĺňali.

"Čo si to vôbec táto pani dovoľuje? Očierniť celú prokuratúru, že je nestranná a nepracuje tak ako má," uviedol Pellegrini s tým, že Maroš Žilinka získal širokú podporu naprieč opozíciou aj koalíciu. Podľa neho je generálna prokuratúra je nezávislý orgán, ktorý mal právo takéto rozhodnutie prijať.

Namiesto nekorektných útokov radšej pracujem

Šéfka Za ľudí reagovala na slová Kollára a Pellegriniho na sociálnej sieti. "Namiesto hádok a nekorektných politických útokov budem radšej naďalej pracovať pre občanov a pre Slovensko," napísala. Momentálne je na pracovnej ceste v Estónsku, kde sa koná medzinárodný digitálny samit. "Hlavne ak na mňa dnes útočí človek, pod ktorého vedením sa za 10 rokov na IT minula miliarda eur a takmer nič riadne nefungovalo, teda okrem dodávok krabíc od šampanského," uviedla na margo šéfa Hlasu.

"Vždy som si vyberala cestu tvrdej práce. Napríklad keď na francúzskej Sorbone, jednej z 10 najlepších univerzít EÚ, sme úspešne dokončili štúdium iba dvaja z 30 študentov. Rovnakú cestu tvrdej práce si vyberám aj dnes, keď s kolegami robíme všetko preto, aby sme nastavili efektívny systém bez korupcie a mohli podporovať inovácie a nové technológie, ktoré sú kľúčové pre prosperitu Slovenska," dodala.

Toto bola rana pod pás koaličnému partnerovi

Remišovú bránil aj Juraj Šeliga, ktorý sa s ňou nie vždy zhodol. "Veronika Remišová nie je dokonalá a všetci vedia, že nikdy sme neboli blízki priatelia a x-krát som s ňou bol v spore. Napriek tomu, by mi prišlo trápne tváriť sa, že sa nič nestalo. Pretože, aby koaličný partner útočil na Veroniku za jej vzdelanie (mimochodom vyštudovala tri vysoké školy, vrátane prestížnej Sorbony) mi príde ako hrubý, nekorektný - ad hominem faul "pod pás"!" uviedol na sociálnej sieti.

Debata o ustanovení paragrafu 363 je podľa Šeligu dôležitá a opodstatnená. "Oprávnenie generálneho prokurátora môže byť ako korekciou nezákonnosti, tak aj zmarením zákonnosti. Ide o použitie a odôvodnenie. Preto je treba o tom debatovať, a preto sú oprávnené otázky o systémovom nastavení," uviedol s tým, že prípady Pčolinského a Haščáka len upriamili pozornosť na debatu, ktorá sa v právnych kruhoch vedie dlhšie.

Kollár je sedlák

Na Kollárove slová reagovala aj europoslankyňa a bývalá členka strany SaS. "Boris Kollár je jeden primitívny sedlák, ktorý nikdy nemal na viac ako na to, aby robil veksláka pred Priorom. Otázka znie, či má na viac Slovensko, ktorého zákonodarný zbor tento vekslák aktuálne vedie," okomentovala jeho slová Lucia Ďuriš Nicholsonová. "Lebo či už budú predčasne voľby alebo voľby v riadnom termíne, pre novú koalíciu môže byt Kollar opäť drahou predajnou nevestou. Jedine, že by sa Slovensko zobudilo a začalo mať na viac," dodala.

Ak by sa paragraf zrušil, odídeme z vlády

Kollár pripomenul, že ak by sa paragraf 363 úplne zrušil, považovali by to za porušenie koaličnej zmluvy a z koalície by odišli. "Áno, nemôžu ďalej rátať s našou podporou," povedal šéf Sme rodina. Predseda druhého najsilnejšieho koaličného hnutia prvýkrát pripustil, že ak sa strana Za ľudí rozpadne, krídlo okolo Remišovej by už nemuselo byť súčasťou vládnej zostavy. "Nemôžeme byť v koalícii so stranou, ktorá má len dvoch alebo štyroch poslancov. Všetko je možné," vyhlásil.

K téme koalície zároveň uviedol, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a jej frakcia zrejme odídu do SaS. "Myslím si, že Mária Kolíková s odídencami zo strany Za ľudí prejdú do strany SaS, a potom stratíme koaličného partnera," uviedol Kollár. Podľa neho je možné, že potom by nastali zmeny v koalícii vrátane prerozdeľovania postov.