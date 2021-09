OĽANO prijalo priznanie Bašternáka: Zaradil sa k ľuďom, ktorí svedčia o pozadí minulých vlád

Ladislav Bašternák

Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA - Hnutie OĽANO so zadosťučinením prijalo priznanie podnikateľa Ladislava Bašternáka k spáchaniu podvodu. Zaradil sa do radu ľudí, ktorí svedčia o kriminálnom pozadí minulých vlád. Vo svojom stanovisku to uviedol predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.