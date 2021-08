AKTUÁLNE Pčolinský ide na slobodu! Exšéfovi SIS zrušila obvinenia Žilinkova prokuratúra: Prvé REAKCIE

archívne video

Bývalý šéf Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský čelil obvineniam z podplácania a prijímania úplatku. Generálna prokuratúra mu teraz obvinenia zrušila. Brat poslanca Petra Pčolinského (Sme rodina), tak ide na slobodu. Informuje o tom portál aktuality.sk, ktorému to potvrdil Pčolinského obhajca.

"Telefonicky mi bolo oznámené, že obe obvinenia boli zrušené a dnes bude prepustený. Ideme si prevziať rozhodnutia a ideme naspäť do Leopoldova," povedal obhajca Ondrej Urban pre portál.

Vladimír Pčolinský je vo väzbe od 29. marca. Exriaditeľa tajnej služby obvinili z toho, že on a bývalý námestník SIS Boris Beňa mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára vo výške 40.000 eur. Vladimír Pčolinský čelí od apríla aj ďalšiemu obvineniu v inej korupčnej trestnej veci.

Pčolinský veril, že mu obvinenie zrušia

Prepustený exriaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský veril, že k dôjde k zrušeniu obvinení na jeho osobu vzhľadom na obsah vyšetrovacieho spisu. Po svojom prepustení z väzby novinárom tiež povedal, že zváži, či bude žiadať náhradu škody. Vyhlásil, že od počiatku boli jeho obvinenia nezákonné a neboli založené na pravdivých informáciách.

"Vzhľadom na to, že podnet sme podávali 4. mája, tak za tú dobu aj vzhľadom na to, že som videl, čo obsahuje vyšetrovací spis, som veril, že k takémuto rozhodnutiu by mohlo dôjsť," odpovedal Pčolinský na otázku, či ho prekvapilo, že ho mimoriadne prepustili. Ešte minulý týždeň Najvyšší súd SR rozhodol, že Pčolinský ostáva vo väzbe. Exriaditeľ SIS na to v utorok povedal, že súd sa pri rozhodovaní o väzbe na veci pozerá úplne inak ako pri rozhodovaní o vine a treste.

"Nejde do hĺbky," skonštatoval. "Mlčal som polroka, kto, to si zatiaľ nechám pre seba," reagoval na otázku, či ho chcel niekto umlčať a kto to bol. Motivačných línií na jeho umlčanie vidí viacero vzhľadom na informácie, ktoré mal predtým, ako bol zadržaný, no nechcel o nich hovoriť. "Časť z nich som zaslal v čase, keď som bol riaditeľom SIS, vybraným ústavným činiteľom, čiastočne niektoré veci obsahovali trestné oznámenia, ktoré som podával, väzby a ďalšie veci si nechám na ďalší vývoj," povedal novinárom.

Pčolinský už videl zdôvodnenie od generálnej prokuratúry, stalo sa tak podľa jeho slov cez mimoriadny opravný prostriedok. Obsahuje asi desať porušení Trestného zákona, Trestného poriadku a ďalších právnych predpisov. Podľa Pčolinského sa tam nespomína šéf Sme rodina Boris Kollár ani jeho údajné návštevy generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

Pčolinský Žilinku podľa svojich slov pozná od roku 2010, mali pracovný vzťah, následne neboli v kontakte až do času, keď sa stal Žilinka šéfom prokurátorov. Vtedy boli asi dva, tri mesiace v kontakte z pracovných dôvodov. Kolúzna väzba sa podľa Pčolinského prežiť dá, ocenil prácu príslušníkov Zväzu väzenskej a justičnej stráže, ktorí podľa neho pristupujú k svojim povinnostiam profesionálne i ľudsky.

Chyba prokurátora?

Bývalý šéf SIS chcel, aby GP SR preskúmala zákonnosť konania dozorového prokurátora. Poukazoval pritom na uznesenie Najvyššieho súdu SR, podľa ktorého mal prokurátor porušiť v jeho veci trestný poriadok. O prebratie svojho prípadu GP SR chcel Vladimír P. požiadať "vzhľadom na prebiehajúce vnútorné mocenské boje medzi jednotlivými zložkami orgánov činných v trestnom konaní".

Odvolával sa pritom na medializované informácie, podľa ktorých tieto boje viedli k odmietnutiu vydania jeho trestného spisu zo strany Národnej kriminálnej agentúry Úradu inšpekčnej služby. Svoje rozhodnutie odôvodňoval aj tým, že Najvyšší súd SR konštatoval, že v jeho trestnej veci došlo k porušeniu trestného poriadku dozorovým prokurátorom.

Je to neštandardné

Rozhodnutie Generálnej prokuratúry (GP) SR o zrušení obvinení exriaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského považuje Nadácia Zastavme korupciu za veľmi neštandardné. Pripomína, že dôvody na stíhanie pritom potvrdili senáty dvoch rôznych súdov. Konštatuje to na sociálnej sieti.

"Počkáme si na zdôvodnenie, ale považujeme ho za veľmi neštandardné. Dôvodnosť väzobného stíhania potvrdil Špecializovaný trestný súd i Najvyšší súd a pripravovala sa vo veci obžaloba," uviedla Nadácia Zastavme korupciu. Podotkla, že už pred dvoma rokmi upozorňovali na "mimoriadne" silnú právomoc GP SR, predovšetkým v súvislosti s jedným z paragrafov, cez "ktorý môže zrušiť prakticky akékoľvek obvinenie".

Prezidentka považuje rozhodnutie za prekvapujúce

Zrušenie obvinenia bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského námestníkom generálneho prokurátora je prekvapujúce o to viac, že len minulý týždeň senát Najvyššieho súdu SR a predtým ďalšie dva jeho senáty, nevideli dôvody na zrušenie väzby, a teda potvrdili dôvodnosť trestného stíhania. Na margo zrušenia Pčolinského obvinení to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

"Očakávam teraz, že v rámci zákonných možností, prokuratúra objasní tie skutočnosti, na základe ktorých k zrušeniu obvinenia došlo a odpovie na otázky, ktoré to vyvolalo," dodala Čaputová.

O vine a nevine majú rozhodovať súdy

Podľa Michala Šimečku z Progresívneho Slovenska táto vláda vyhrala voľby na étose boja proti korupcii a hesla “padni komu padni”.

"Je veľmi znepokojujúce, že v prípade obvinenia vlastných ľudí - exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského - tento étos neváha pošľapať. O vine a nevine majú rozhodovať súdy, a my všetci by sme ich mali nechať pracovať. Nie použiť výnimočnú právomoc zrušenia obvinenia, ako spravila generálna prokuratúra vedená ďalším nominantom Sme rodina Marošom Žilinkom," napísal Šimečka.

Kolíková žiada viac informácií

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) očakáva od Generálnej prokuratúry (GP) SR viac informácií k zrušeniu obvinenia bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Povedala to po rokovaní vlády. "Sama o tom nemám bližšie informácie, dozvedela som sa o tom na rokovaní vlády, myslím si, že aj GP by k tomu mala dať viac informácií, sme v štádiu konania, kedy je to náležité,“ povedala ministerka.

Líderka strany Za ľudí Veronika Remišová hovorí, že generálna prokuratúra rozhodnutím o zrušení viacerých obvinení obišla súdy. "Čo vzbudzuje oprávnené pochybnosti o dôvodoch takéhoto konania, ktoré pôsobia účelovo a zaujato. Očakávam veľmi podrobné a jasné odôvodnenie rozhodnutia a tiež to, že generálny prokurátor sa postaví pred občanov aj poslancov a na všetky otázky odpovie," zdôraznila.

Upozornila, že takéto kroky môžu smerovať k znechuteniu policajtov a prokurátorov, ktorí boj proti korupcii berú poctivo a vážne. Vyjadrila znepokojenie z toho, akým spôsobom je práca generálnej prokuratúry vnímaná od nástupu jej nového šéfa. Pripomenula, že poslanci Za ľudí Maroša Žilinku nevolili.