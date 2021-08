Infektológ Sabaka o situácii na Kramároch: Sú štyria neočkovaní a jeden očkovaný, hádajte, kto pôjde domov!

BRATISLAVA – Leto pomaly končí a s ním zrejme aj „sloboda“, ktorá nám bola dopriata. Čísla nakazených nám rastú, pribúda hospitalizovaných pacientov, ale aj úmrtí. Infektológ Peter Sabaka poukázal na to, ako sa vyvíja situácia na bratislavských Kramároch. Hospitalizovaní sú neočkovaní, ale aj očkovaní pacienti.

Druhá vlna koronavírusu bola pre nás utrpením. A to doslova. Mnoho mŕtvych, kolabujúce nemocnice, lockdown a zničená ekonomika – to sú následky poslednej zimy. Chladné a depresívne počasie však vystriedalo teplo a tak, ako minulý rok, aj tento sa počas dovoleniek uvoľnili opatrenia. Ľudia sa mohli nadýchnuť čerstvého vzduchu a vrátiť sa ako-tak do starých koľají. Leto však končí a odborníci a dátoví analytici nás upozorňujú, čo nás zrejme pre nízku zaočkovanosť čaká. Tretia vlna je definitívne tu a na Slovensku, podobne ako v iných štátoch, prevláda delta variant.

Archívne VIDEO Infektológ Sabaka vyzýva ľudí, aby sa dali zaočkovať

Infektológ bratislavských Kramárov Peter Sabaka upozornil, že situácia sa začína zhoršovať aj v nemocniciach. „A znova ideme na to! Po viac ako mesiaci pokoja sa opäť obliekame a liečime pacientov s Covid-19,“ napísal na sociálnej sieti s tým, že sú to zhruba dva týždne, čo si počas nočnej služby zaspomínal, ako to v nemocnici vyzeralo cez zimu. Preplnené izby vystriedali prázdne lôžka na izolačných boxoch na JIS. Upozornil, že prax z minulej zimy sa bude odohrávať znova.

Zdroj: FB / Peter Sabaka

Tých, ktorí urážajú, budú liečiť tí, ktorí sú urážaní

„Prepadol ma veľmi skľučujúci pocit a plíživé nutkanie od všetkého utiecť. Teraz ako máme za sebou to nekonečné čakanie na ďalšiu vlnu, sklúčenosť vytláča odhodlanie a chut bojovať. Dúfam, že to tak zostane,“ napísal a dodal aj bilanciu v nemocnici Kramáre, kde majú zatiaľ vybudované malé COVID oddelenie. Celkovo majú hospitalizovaných päť pacientov. Štyria sú neočkovaní, jeden je očkovaný. „eden z nich pôjde dnes po troch dňoch hospitalizácie domov. Hádajte ktorý...,“ uzavrel.

Sabakov status zdieľalo aj ministerstvo zdravotníctva, ktoré vysvetlilo, že zdravotníci sa už teraz pripravujú na ďalší prílev pacientov s koronavírusom. „Najúčinnejší spôsob ako im môžete pomôcť je zaočkovať sa a propagovať očkovanie aj medzi vašimi blízkymi,“ konštatoval rezort na sociálnej sieti.

Rezort však reagoval aj na komentujúcich, ktorí lekárom nadávali, že sú zapredanci. "Onedlho môže nastať situácia, že aj niektorí z ľudí, ktorí chodia do komentárových sekcií nadávať lekárom, že sú "zapredanci", budú potrebovať ich pomoc v nemocnici. Naši zdravotníci a zdravotníčky sú verní svojmu poslaniu, aj preto môžeme garantovať, že plnú zdravotnú starostlivosť dostanú všetci vrátene tých, ktorí sa zdravotníkom na internete vysmievali," uzavreli.