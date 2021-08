ŠTÚDIA odhalila, ako je to s trombózami a inými príhodami po očkovaní: TÁTO skupina je na tom v skutočnosti horšie

Hlásené boli napríklad krvné zrazeniny či myokarditída, čo pochopiteľne vyvolalo u časti verejnosti obavy z očkovania. Odpoveď na otázku, či sú tieto obavy opodstatnené, teraz dáva článok uverejnený v British Medical Journal, na ktorý poukázal aj náš infektológ Peter Sabaka.

Autori sa v ňom zameriavajú práve na výskyt trombóz a iných závažných cievnych príhod, ktoré vyžadovali hospitalizáciu u pacientov vo Veľkej Británii mesiac pred a mesiac po očkovaní. Analyzované boli dáta takmer 20 miliónov ľudí očkovaných vakcínou od spoločnosti AstraZeneca a skoro 10 miliónov pacientov očkovaním vakcínou od Pfizer/BioNTech.

Zdroj: Facebook/Peter Sabaka

Pre verejnosť priniesli pritom radostné správy. Štúdia totiž nezistila žiadny nárast výskytu žilových trombóz a embólií u pacientov očkovaných vakcínou od firmy Pfizer a len veľmi malý nárast po očkovaní látkou od firmy AstraZeneca. "Na výskyt infarktu myokardu a na výskyt iných tepnových trombóz nemalo vplyv očkovanie ani jednou z vakcín," priblížil Sabaka.

Poukázal však na to, že očkovanie vakcínou od AstraZeneca štatisticky významne zvýšilo výskyt trombóz mozgových splavov. A to až dvojnásobne. "To je známa vec a pre to sa u nás už Astrazeneca neočkuje (aj keď riziko tejto trombózy je veľmi malé a aj keď ho vynásobíte 2x, stále je veľmi malé. Pri vakcínach to ale hráme na bezpečnosť a preto sme sa rozhodli AZ neočkovať)," uviedol. Podľa neho to ilustruje to, že táto štúdia bola "dostatočne citlivá, aby kumuláciu nejakého z eventov odhalila." "Nárast incidencie bol pozorovaný aj po mRNA ale ako vidíte, žltá čiarka pretína zvyslú čiaru 1x incidencie, čiže štatistická významnosť nie je jednoznačná," doplnil.

Zdroj: Getty Images

Problém majú nakazení

Autori však tiež porovnali výskyt týchto príhod u pacientov, ktorí sa nakazili COVID-19, čo vyjadrujú na grafe ružové bodky a čiarky. "Ako môžeme vidieť na grafe, incidencia všetkých pozorovaných príhod je u ľudí čo sa nakazili koronavírusom omnoho vyššia než u pacientov ktorí boli len zaočkovaní," upozornil Sabaka. Ako príklad uviedol žilovú trombózu a embólie, kde sa ukázalo, očkovanie mRNA vakcínou výskyt tejto príhody nezvyšuje vôbec, zatiaľ čo infekcia koronavírusom ho zvyšuje až osemnásobne.

"Ako už žiaľ vieme, koronavírusom sa asi nakazí skoro každý kto už nemá imunitu. Veľmi by som chcel aby tomu tak nebolo, ale, žiaľ, taká je zrejme realita. Čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho to, že očkovanie proti COVID-19 výrazne znižuje riziko trombóz, tým že znižuje riziko COVID-19 ktoré riziko trombóz výrazne zvyšuje," skonštatoval na záver Sabaka.

Zdroj: SITA/AP Photo/Hassene Dridi

Oficiálne máme štyri úmrtia

Na Slovensku sa celkovo očkovalo piatimi rozličnými druhmi vakcín. Podávali sa látky od firmy Pfizer/BioNTech, Moderna a Johnson & Johnson. Ruskou vakcínou Sputnik V sa na Slovensku očkovalo od júna do augusta tohto roka. Očkovanie vakcínou od formy AstraZeneca bolo pozastavené v máji potom, ako sa začali objavovať podozrenia na tvorbu krvných zrazenín. Podaná už bola iba ľudom, ktorí čakali na druhú dávku.

V aktuálnych štatistikách sú u nás vedené štyri úmrtia súvisiace s očkovaním proti koronavírusu. V jednom prípade bola podaná očkovacia látka od firmy Pfizer, v druhom od spoločnosti Moderna. Ďalšie dve úmrtia sa vyskytli po očkovaní vakcínou od firmy AstraZeneca. "Ku dnešnému dňu evidujeme spolu štyri úmrtia v kauzálnej súvislosti s očkovaním, z toho pri troch prípadoch bol súvis stanovený ako možný (po vakcínach Comirnaty, Spikevax a Vaxzevria) a v jednom ako pravdepodobný (po vakcíne Vaxzevria)," uvádza Štátny ústav pre kontrolu liečiv.