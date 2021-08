VIDEO Gröhling bije na poplach: Potrebujeme pomôcť deťom, ktoré prepadli! Toto ministra šokovalo

BRATISLAVA - Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) sa v týchto dňoch pokúša prísť na spôsob, ako by viac motivoval žiakov. Ministerstvo dnes usporiadalo tlačovú konferenciu k tomu, ako sa bude pristupovať k žiakom, ktorí prepadli. V čase tretej vlny covidu chce prísť so spôsobom, ako spraviť žiakov viac úspešnými.

Nemôžeme pozerať len na tému covidu, toto je varovný signál

"Napriek vážnej situácii musíme pokračovať aj ďalej, nemôžeme sa zameriavať neustále na jednu tému," povedal Gröhling v súvislosti s dnešnou témou a v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Ide o dôležitý krok, aby sa obmedzovalo opakovanie ročníka. "Za posledný rok opakovalo ročník 3000 žiakov, čo je 0,5 percenta," povedal minister s tým, že sa diskutovalo aj o generálnom obmedzení opakovania ročníka v dôsledku pandémie, no ešte si to potrebujú prediskutovať. "Ide o to, ako pomôcť žiakom, ktorí zaostávajú, pretože doteraz tento systém neexistoval a opakovanie ročníka ich nemotivuje na ďalšie posunutie v systéme a nič nerieši," myslí si šéf rezortu.

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Opakovanie ročníkov pomaly klesá

Doteraz predstavili tiež niekoľko iniciatív ako projekt doučovania "Spolu múdrejší" či letné školy. Z týchto projektov sa vraj do budúcna stanu systémové prostriedky pre žiakov, aby nezaostávali. Do roku 2016 to bolo cez 11-tisíc žiakov, v roku 2019 10-tisíc žiakov a v roku 2020 to bolo len 3119 žiakov z prvého aj z druhého stupňa.

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

"Znamená to, že prioritne musíme posilniť prvý stupeň," povedal Gröhling vzhľadom na dáta, kde opakovanie ročníka prevláda práve v prvom stupni. "Podnikneme individuálne kroky na pomoc pre nich. Bude to zhrnuté v metodickom pokyne a záväznom dokumente, ktorý bude zverejnený budúci týždeň," povedal Gröhling, ktorý zopakoval, že doteraz takýto systém, ktorý by s týmito žiakmi rátal, neexistoval. Stratégia je pripravená na nasledujúce 3 roky, teda do konca volebného obdobia. Na konci tohto obdobia si chce ministerstvo dať otázku, či sa má zrušiť opakovanie ročníka. "Veríme, že aj prípadní ďalší partneri z prípadnej inej koalície tieto princípy dodržia a budú ich rešpektovať," dúfa minister, ktorý hovorí že si túto otázku položia, či už budú v nasledujúcej vláde alebo nebudú.

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Čo nás čaká tento školský rok?

Na brífingu je s ministrom aj štátna tajomníčka Svetlana Síthová, ktorá povedala ďalšie informácie. "Teraz si budeme klásť otázku, kto je žiak, ktorý potrebuje podporu? Odpoveď na túto otázku ponúkame prostredníctvom takej evidencie "index ohrozenosti školským neúspechom". Či už ide o žiaka, ktorý vymešká viacero hodín, alebo je z málo podnetného prostredia, alebo prechádza komplikovaným obdobím v rodine," popísala charakteristiky dokumentu Síthová.

V druhej fáze vraj potrebujú identifikovať, prečo je daný žiak identifikovaný v tomto školskom neúspechom. V tretej etape keď už budú zodpovedané obidve otázky, budú sa vytvárať konkrétne opatrenia a manuály. "Ak napríklad pôjde o žiaka, ktorý vymeškáva hodiny, tak automaticky nástroj podpory bude nutný v spolupráci či už s pediatrami, ÚPSVaRom a inými subjektami," tvrdí Síthová. "Môže ísť tiež o žiaka, ktorý je z vylúčenej komunity, nemal možnosť sa vzdelávať dištančne. Tu ten postup bude napríklad, že automaticky žiaka bude potrebné zaradiť do projektu doučovania. Školy ho môžu využívať masívne z rezortu školstva," pokračuje štátna tajomníčka.

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Nestačí len projekt Spolu múdrejší, prídu ďalšie tri, sľubuje Síthová

"Systémovým krokom bude aj forma doučovania. Školy na toto budú podporované nielen finančne, ale aj personálne. Okrem "Spolu múdrejší" nás spolu čakajú aj ďalšie výrazné reformy. Sú to minimálne tri, ktoré veľmi kľúčovo zmenia možnosť, aby každý žiak bol v škole úspešnejší," tvrdí Síthová.

Ďalšou novinkou bude kurikulárna reforma. "Je tu možnosť presúvania si učiva, zamerania sa na to, čo práve tá moja trieda potrebuje. Toto sú kľúčové reformy, ktoré budeme zavádzať. Je tu ešte aj možnosť zavedenia pedagogických asistentov, ktorými by sa mohli stať študenti pedagogických fakúlt," sľubuje Síthová.

Dvojsmenná prevádzka je v roku 2021 neuveriteľná, myslí si Gröhling

"Dvojsmenná prevádzka, bohužiaľ, napomáha tomu, že deti opakujú ročník. Máme 49 škôl, na ktorých je dvojsmenná prevádzka v roku 2021, čo je absolútne neuveriteľná vec. Budeme si musieť klásť otázku, čo s tým budeme reálne robiť," kritizuje súčasný stav šéf rezortu školstva.

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel