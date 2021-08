Sumár očkovacej lotérie: Opäť sa nepodarilo vyhnúť trapasom, bohatá Manuela a zábavný Dávid na pive

BRATISLAVA - Viacerí Slováci boli minulý týždeň svedkami veľkého fiaska, ktoré nastalo v prvom dieli očkovacej lotérie pod názvom Byť zdravý je výhra. Ministerstvo financií ako vyhlasovateľ súťaže a RTVS vtedy podcenili aj omeškanie programu pri sledovaní cez web alebo digitálne. Niektorí výhercovia tak nemali šancu uspieť, no to sa takmer všetko podarilo opraviť už vo včerajšom druhom dieli, ktorý však tiež nebol bez chybičiek.

Už včera v úvode si moderátori relácie sypali po minulotýždňovej nakladačke od divákov popol na hlavu s tým, že sú si vedomí, že šou "trpela" na isté chyby, no moderátorka Vera Wisterová vyhlásila, že skúšajú "robiť osvetu".

Náprava očividných chýb z premiéry

Týmto vyhlásením spolu s moderátorom Marcelom Forgáčom ohlásili zmeny, ktoré po minulotýždňovom fiasku jednoducho museli prísť. Prvou avizovanou bola hlavná Achillova päta - zobrazenie hesla, ktoré musí súťažiaci vysloviť do 20 sekúnd. To sa totiž po novom odhaľuje už po príchode daného hosťa. Ten ho totiž prinesie v obálke a nahlas prečíta a až potom sa pristupuje k losovaniu. Časové omeškanie prenosu teda už viac nie je problémom, keďže heslo zostáva zobrazená aj na veľkej obrazovke za moderátorskou dvojicou.

Každý hosť po novom prečíta heslo v obálke s časovým predstihom. Zdroj: reprofoto RTVS

Do kolesového osudia sa tiež doplnili nové lístky až v nedeľu. Celkovo je v žrebovacom systéme už viac ako 1,4 milióna lístkov. Každý, kto je zaočkovaný oboma dávkami, má v osudí dokonca až dve lístky do lotérie.

Umiestnenie času sledovania a následný trapas

Už-už to vyzeralo, že sa všetkým omylom RTVS vyhne, no opäť sa stal menší trapas. Na obrazovke totiž pribudla akási časomiera, ktorá má občanom pomôcť si neskôr porovnať čas v prípade hypotetických nesúvislostí. Slúžiť má pravdepodobne na porovnanie času prenosu. Prišiel však spomínaný trapas a časomieru v programe umiestili tak nešťastne, že jej minutáž prekrýva znak vekového obmedzenia programu, ktoré je našťastie priesvitný a v prípade akéhokoľvek konfliktu by sa z neho malo dať vyčítať, koľko bolo hodín. Je to však drobnosť, ktorá by sa po minulom týždni rozhodne nemala stávať.

Čas prekrýval znak vekového obmedzenia programu Zdroj: reprofoto RTVS

Novinkou je tiež tlmočník do posunkovej reči, aj tu však boli chybičky

RTVS zobrala do úvahy aj kritiku čo sa týka znevýhodnenia sluchovo postihnutých divákov, a tak sa na obrazovke objavil aj tlmočník, ktorý však niekedy tiež prekrýval grafiku napríklad v prípade mien.

Zdroj: reprofoto RTVS

Osudie sa už otváralo z ďalších strán

Aj samotné koleso, či tzv. osudie si prešlo zmenou. Losovať sa už totiž mohlo z viacerých uhlov a nie iba z jedného tak, ako tomu bolo naposledy.

Zdroj: reprofoto RTVS

Pri losovaní však nastával fyzický defekt, ktorý musel občas hasiť sám moderátor Forgáč, a to ten, že pri otváraní osudia ostávali viaceré lístky zaseknuté v dverách osudia. Trvalo potom pár sekúnd kým ich sám povyberal a vrátil do osudia.

Zdroj: reprofoto RTVS

Neuveriteľných 500-tisíc eur odišlo Manuele z Bratislavy

Druhý časť lotérie bola očakávaná hlavne preto, že v minulom dieli sa pani Zuzane z Prešova nepodarilo vyhrať 400-tisíc eur pre časové omeškanie. Preto teraz prvý výherca hral už o 500-tisíc eur. Výhercom sa stala Manuela z Bratislavy, ktorú vylosoval spevák skupiny Gladiátor Miko Hladý.. "Bohužiaľ vás len počúvam," povedala najskôr Manuela moderátorom, ktorých nachvíľu zamrazilo. "Heslo viem, ale nepočúvam vás, neviem, ako to funguje,“ povedala Manuela, čím si už vlastne otvorila dvere k rozprávkovej výhre, ktorú aj získala.

Sme na pive, povedal finančný analytik Dávid

S výnimkou Ivana zo Žiliny, ktorý nestihol zodvihnúť včas telefón sa inak vo včerajšom losovaní podarilo uspieť všetkým súťažiacim. Po Ivanovi sa tak výhra zdvihla na 200-tisíc, ktorú si odniesol Dávid z Bratislavy. To, ako sledoval prenos on bolo mimoriadne zábavné, pretože sa nachádzal v pohostinstve spolu s kamarátmi. Ten výskotom zareagoval na to, že je v priamom prenose na Jednotke. "Úplne mi to je jasné," reagoval Dávid na otázky moderátorov, či vie, čo bude nasledovať a čo má splniť, aby získal 200-tisíc eur.

"Nemám kde sedieť, prechádzam sa. Som na pive momentálne takže ... s kamošmi," tvrdí Dávid, ktorý radšej od "kamošov" odišiel, aby vedel odpovedať. Následne vyslovením hesla "Šťastná chvíľa" získal vysokých 201-tisíc eur. Moderátori ešte zavtipkovali, či za toto zoberie kamošom jednu veľkú "rundu", no Dávid len vtipne a so šťastím v hlase poznamenal, že: "Zajtra treba ísť do roboty ...". Neskôr sa tiež ukázalo, že Dávid je povolaním finančný analytik.

Sledovanosť bola napriek kritike mimoriadne vysoká

Aj keď sa z úst viacerých Slovákov (hlavne nezaočkovaných) zniesla na celú lotériu najmä kritika, čísla sledovanosti RTVS však hovoria za včerajšok jasne. "Žrebovanie očkovacej prémie Byť zdravý je výhra dosiahlo v nedeľu, 22. augusta, výnimočné hodnoty sledovanosti. Program prilákal k televíznym obrazovkám Jednotky až 788.000 divákov pri trhovom podiele 37,3 % v cieľovej skupine 12+. Na webe sledovalo reláciu až 81.294 ďalších divákov. Viac sa dočítate v priloženej správe," poskytol médiám informáciu o včerajšej druhej časti lotérie PR manažér RTVS Filip Púchovský.