SaS a Sme rodina súhlasia s 10 azylmi pre Afgancov: Počty navyšovať odmietajú, žiadajú oň aj študenti

BRATISLAVA - Slovensko by malo prijať desiatich Afgancov, ktorí boli našej krajine nápomocní, no v masívnom udeľovaní azylov nie je ani náznak riešenia. Vyhlásil to predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. O prípadnom prijímaní utečencov má podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) hovoriť koaličná rada.

"Súhlasím s tým, že by Slovensko malo prijať desiatich Afgancov, ktorí boli našej krajine nápomocní, prípadne s ich rodinami. Čo sa týka ďalšej pomoci, očakávam, že v najbližšom čase vzniknú v okolitých krajinách utečenecké tábory, ktoré budú potrebovať rôzne veci na zabezpečenie svojho chodu. S týmto by Slovensko mohlo bez problémov pomôcť. V masívnom udeľovaní azylov však nevidím ani náznak riešenia," uviedol Sulík v stanovisku strany.

Premiér ešte v pondelok (16. 8.) hovoril o tom, že vládny kabinet sa rozhodol poskytnúť azyl desiatim občanom Afganistanu, ktorí za posledné roky veľmi intenzívne spolupracovali s členskými štátmi EÚ.

Heger tiež v stredu informoval, že Slovensko je zapojené do procesu bezpečného prevozu našich občanov, ako aj občanov Afganistanu z afganskej metropoly Kábul. Viac detailov z bezpečnostných dôvodov nechcel poskytnúť.

Koalícia sa dohodla na pomoci Afgancom, uviedla strana Za ľudí

Koalícia sa dohodla, že Slovensko pomôže Afgancom, ktorí pomáhali nám alebo našim spojencom. Uviedli to z tlačového oddelenia strany Za ľudí. "V rámci koalície sme sa dohodli, že pomôžeme Afgancom, ktorí pomáhali nám alebo našim spojencom. Vzhľadom na to, že sme mali v Afganistane malú misiu, pôjde o obmedzené množstvo ľudí. Presný počet budeme vedieť až po uskutočnení operácie," uviedla strana v stanovisku.

Strana Za ľudí si myslí, že v najbližších mesiacoch bude veľmi ťažké pomáhať obyvateľom krajiny spravovanej islamistami. "Prinajmenšom, kým sa nevyjasní, ako bude krajina spravovaná a či budú dodržiavané aspoň minimálne ľudské práva, ako napríklad prístup k vzdelaniu pre ženy a dievčatá, čo považujeme za jednu z mimoriadne dôležitých vecí," doplnila strana.

Boris Kollár považuje prijatie 10 Afgancov za dostatočné

Hnutie Sme rodina si myslí, že prijať desať spolupracujúcich Afgancov "bohato" stačí. Nechce tento počet zvyšovať. V stanovisku to uviedol predseda hnutia a parlamentu Boris Kollár.

"Hnutie Sme rodina má názor, že počet desiatich spolupracujúcich Afgancov bohato postačuje a pokrýva všetkých našich tlmočníkov, ktorí so slovenským tímom spolupracovali, tak to bolo oznámené a s tým sme súhlasili. Toto číslo sme odsúhlasili na prvýkrát a nebudeme ho zvyšovať. Verím, že na životoch je ohrozených omnoho viac ľudí, ale v prvom rade by to mala riešiť krajina, ktorá tento chaos spôsobila, a tou sú Spojené štáty americké," reagoval Kollár.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) ešte v pondelok (16. 8.) hovoril o tom, že vládny kabinet sa rozhodol poskytnúť azyl desiatim občanom Afganistanu, ktorí za posledné roky veľmi intenzívne spolupracovali s členskými štátmi EÚ. Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) v utorok (17. 8.) na tlačovej konferencii povedal, že číslo desať Afgancov "nie je vytesané do kameňa".

Heger v stredu informoval, že Slovensko je zapojené do procesu bezpečného prevozu našich občanov, ako aj občanov Afganistanu z afganskej metropoly Kábul. Viac detailov z bezpečnostných dôvodov nechcel poskytnúť. O prípadnom prijímaní utečencov má podľa neho hovoriť koaličná rada na budúci týždeň, keďže v tomto prípade ide o politické rozhodnutia.

Ako spojenci sme v Afganistane podcenili význam našej dlhodobej podpory

Dôvodov vzniku aktuálnej situácie v Afganistane je podľa Ministerstva obrany (MO) SR viacero, od straty vôle afganských síl bojovať až po podcenenie významu operácie pod vedením NATO či vnútropolitické dianie v krajine. Uviedla to hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

"Treba priznať, že sme ako spojenci podcenili to, do akej miery je naša dlhodobá podpora nenahraditeľná a ako od nej závisela vôľa afganských síl bojovať," skonštatovala hovorkyňa.

Ministerstvo vyzdvihlo úsilie spojencov vynaložené počas 20 rokov pôsobenia v Afganistane. Ako podotkli, tak ako spojenecké jednotky z iných krajín, aj slovenskí vojaci mali v rámci rôznych operácií v Afganistane svoje nezastupiteľné miesto, plnili úlohy v prospech mieru a bezpečnosti, pomáhali domácemu obyvateľstvu či bezpečnostným zložkám.

"Išlo o dlhodobý a kontinuálny proces, ktorého výsledkom malo byť prevzatie bezpečnosti afganských bezpečnostných síl do vlastných rúk. Z tohto pohľadu urobili slovenskí vojaci maximum, čo bolo v ich silách, aby svoje skúsenosti odovzdali a pomohli tak k napĺňaniu tohto cieľa," uviedla Kovaľ Kakaščíková.

Slovensko sa podľa rezortu momentálne sústredí na návrat svojich občanov či spolupracovníkov. "Samozrejme, budeme nápomocní, aby sme využili naše kapacity aj na pomoc ďalším, ktorí to potrebujú," dodala hovorkyňa.

Ministerstvo vnútra eviduje z Afganistanu žiadosti o pomoc od exštudentov slovenských univerzít

S individuálnou žiadosťou o pomoc pre seba a svoje rodiny v Afganistane sa na Slovensko za posledný týždeň zatiaľ obrátili bývalí študenti slovenských univerzít. Pre TASR to uviedla Lucia Hurajtová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR. Doplnila, že pre migračný úrad ministerstva vnútra proces prijatia začína až ich príchodom na Slovensko.

"Súčasné prijímané opatrenia sú v tejto chvíli záležitosťou rezortov obrany (preprava) a zahraničia (koordinácia postupu s členskými štátmi EÚ)," priblížila Hurajtová.

Slovenská republika v Afganistane nemá svoj zastupiteľský úrad. Ako vysvetlila Hurajtová, monitoring sa teda okrem bežného mediálneho spravodajstva uskutočňuje štandardnou formou monitoringu spravodajstva zo zdrojov ministerstva zahraničných vecí a podľa oprávnenia pre nakladanie s utajovanými skutočnosťami aj zo zdrojov spravodajských služieb.

Pripravenosť Slovenska na vlnu migrácie je podľa rezortu komplexnejšou otázkou, ktorá má niekoľko rovín. "Politickú, v ktorej sme zatiaľ deklarovali pomoc desiatim osobám, procesno-kapacitnú, ekonomickú a spoločenskú," poznamenala Hurajtová.

Od začiatku roka do 17. augusta bolo podľa MV na území SR podaných 213 žiadostí o udelenie azylu, z toho 38 z Afganistanu.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) na utorkovej (17. 8.) tlačovej konferencii na otázku o počte obyvateľov Afganistanu, ktorých je SR ochotná prijať, povedal, že osobne je za viac veľkorysosti. "Nevychádzam z toho, že číslo desať je vytesané do kameňa," dodal.