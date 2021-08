Odštartovala očkovacia LOTÉRIA: Jediná výhra z piatich! Matovič hovorí o dráme, státisíce v lufte

Reláciu moderovali Vera Wisterová a Marcel Forgáč

Zdroj: RTVS/Byť zdravý je výhra

BRATISLAVA - V nedeľu večer RTVS odvysielala prvé kolo očkovacej lotérie s názvom Byť zdravý je výhra. Moderátori Vera Wisterová a Marcel Forgáč privítali v štúdiu viacero známych hostí. Divákov však zaujímalo najmä to, či sa vyžrebovaným účastníkom podarí vyhrať státisícové sumy. Nakoniec sa to z piatich Slovákov podarilo iba jednému. Dôvody neúspechu boli rôznorodé. Do ďalšieho kola žrebovania hlavných cien sa tak presúva jackpot v hodnote 400-tisíc eur.