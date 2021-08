VIDEO Z tohto vás môže aj poraziť: Zuzana mala rozprávkovú výhru na dosah! Neuveriteľné zlyhanie techniky

Po veľkej sláve, s ktorou bola očkovacia lotéria pripravovaná, nastal včera večer deň D. O pol deviatej večer si mohli diváci pozrieť na obrazovkách verejnoprávnej RTVS historicky prvýkrát reláciu Byť zdravý je výhra.

Čerešničkou na torte premiérového žrebovania mala byť výhra o rozprávkovú sumu – 400 tisíc eur. Cesta k nej je pritom jednoduchá. Potom, ako sa zaočkovaná osoba registruje do súťaže, je jej meno automaticky zaradené do losovania. V priamom prenose potom poverená osoba z osudia vyžrebuje lístok s menom výhercu a to spoločne s jeho bydliskom oznámi do éteru.To však stále na výhru nestačí. Nasleduje totiž telefonát priamo zo štúdia, na ktorý musí šťastlivec odpovedať. Posledným krokom je povedať v limite 20 sekúnd heslo, ktoré sa zobrazí na obrazovke.

Presne do tohto bodu sa včera dostala aj Zuzana z Prešova. Všetko, čo bolo potrebné pre zaradenie sa do súťaže splniť, splnila. Bola zaočkovaná, prihlásila sa, zdvihla telefón a plne si vedomá toho, že ju od výhry 400 000 eur delí už iba 20 sekúnd, sa pustila do poslednej úlohy – vyslovenia hesla. Tu však prišlo veľké sklamanie. Zuzana heslo nepovedala.

Nepomohlo ani povzbudzovanie moderátorskej dvojice, aby tak urobila. Ako sa totiž zúfalá súťažiaca snažila vysvetliť, ona žiadne nevidela. "Sa mi neskoro zobrazuje na internete," mohli diváci počuť nešťastný Zuzanin hlas, keď časomiera začala odrátavať posledných 5 sekúnd. "Nemám televízor. Mám len internet," skonštatovala Zuzana s úderom poslednej sekundy. Túžobne očakávané heslo, ktoré znelo "Zdravé Slovensko," síce nakoniec vyslovila hneď po uplynutí časomiery, už bolo však neskoro. "To nemyslíš vážne Zuzka," neveriacky krútili hlavou moderátori. Namiesto rozprávkových 400 000 eur tak dostala iba "cenu útechy" v podobe tisíc eur.

Zdroj: RTVS/Byť zdravý je výhra

Omeškania sú bežné

Omeškania prenosu sú pritom v dnešnej dobe zrejme všetkým, čo televíziu sledujú, dobre známe. Paradoxne, čím väčší je trh s poskytovateľmi, tým zjavnejšie sú aj rozdiely rýchlosti distribúcie prenosu. Tú už mnohí okúsili aj na vlastnej koži.

Dobrou ukážkou je napríklad hokej, kde sa neraz stalo, že zatiaľ čo jedna domácnosť sa už tešila zo streleného gólu, v tej susednej mali pred sebou na obrazovkách ešte iba hráča pripraveného vystreliť. Kým sa však aj oni dočkali zakončenia, prešlo ešte dobrých pár sekúnd. S tým, čo sa stalo Zuzane, sa ľudia využívajúci služby rôznych internetových poskytovateľov stretávajú často.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zatiaľ čo pri takom športovom prenose vám to môže akurát tak prezradiť výsledok zápasu o pár sekúnd skôr, v prípade súťaží, ako je aj očkovacia lotéria, môže byť 10 či 20 sekúnd rozhodujúcich. S otázkami ohľadne toho, či tento rozdiel tvorcovia lotérie zohľadňovali pri stanovení limitu sme sa obrátili aj na ministerstvo financií.

Minister financií Igor Matovič k tomu, že súťažiaca prišla o výhru pre pomalý internet ešte včera na sociálnej sieti uviedol, že "400 tisíc v lufte." Celú premiéru súťaže označil za "drámu hneď na prvýkrát."