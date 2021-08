Úžasné prekvapenie pre slovenských hasičov: FOTO Takto nádherne im Gréci vyjadrili svoju vďaku!

Za dobrú prácu, dobrý obed.

Zdroj: FB/Roman Mikulec - minister vnútra SR

ATÉNY/BRATISLAVA - Už je to týždeň, čo odišli slovenskí hasiči do Grécka pomáhať s hasením rozsiahlych požiarov, ktoré tu ľudia nezažili desiatky rokov. Obyvatelia im tlieskali už pri príchode do krajiny a dobré meno Slovensku robia aj naďalej. Svedčia o tom nielen ďakovné slová, ktoré im adresoval hlavný grécky veliteľ zásahu na ostrove Evia, ale aj pozornosti od samotných občanov.