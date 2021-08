Hrdinovia sú doma! Čaputová sa stretla s hasičmi z Grécka: VIDEO Dojemné slová plné vďaky

Pocta 75 mužom, ktorí v uplynulých dňoch hasili požiar v Grécku, sa ušla na nádvorí Prezidentského paláca. "Vaša práca, vaša misia a zásah v Grécku boli pre vás určite veľkou výzvou. Ako som sa dočítala v mnohých rozhovoroch, vyskúšali ste si novú techniku, vyskúšali ste si taktiku v požiari nevídaných rozmerov. Napokon sa vám podarilo požiar nielen lokalizovať, zastaviť, ale aj ho uhasiť. Hovoríme pritom o požiari, ktorý bol niekoľkonásobne väčší, ako doposiaľ najväčší požiar na Slovensku v 1992," prihovorila sa hasičom hlava štátu.

Tá okrem profesionality vyzdvihla aj ich ľudské vlastnosti. "Vaša odvaha, empatia, solidarita a tímový duch spolupráce sú absolútne nevyhnutné predpoklady pre vašu prácu," uviedla.

Poukázala tiež na to, že keď idú títo muži bojujúci s prírodnými živlami do akcie, nikdy nevedia, či nebudú musieť riskovať svoj život a zdravie, ale idú do toho. "A idete do toho preto, aby ste chránili to najdôležitejšie a to sú životy a zdravie ďalších ľudí. Aj teraz, po vašom zásahu v Grécku, zostali zachránené konkrétne ľudské životy, konkrétne ľudské príbehy a za to vám patrí obrovská vďaka," povedala Čaputová. Rovnako však poďakovala aj ich kolegom, ktorí bojovali zatiaľ na Slovensku s následkami silných búrok.

"Zároveň chcem hovoriť ešte o jednej veci, ktorú ste si možno nemali čas a dôvod uvedomiť počas vašich zásahov v Grécku. A to bolo niečo, čo sme si zasa naopak my tu na Slovensku uvedomovali veľmi silno. Bol to pocit hrdosti. Na chvíľočku sa vám podarilo zjednotiť Slovensko v tejto pekne a silnej emócii. Svetové médiá prinášali informácie o slovenských hasičoch a to bol naozaj silný pocit. Nielen že ste pomáhali Grécku, ale úžasným spôsobom ste reprezentovali našu Slovenskú republiku," dodala.

Veliteľ slovenských hasičov v Grécku Peter Kovalík, ktorý z rúk prezidentky prijal ďakovnú medailu, zdôraznil, že je šťastný, že dnes tu všetci 75 tak, ako odišli, s hrdosťou stoja a prijímajú ocenenie. "Som šťastní, že sú zdraví a že dnes popoludní už budú môcť byť pri svojich rodinách," povedal na adresu mužov, ktorým velil.

Slovensko vyslalo do Grécka 75 hasičov s 30 kusmi techniky. Pomáhali tam zvládať rozsiahle požiare. Vyše týždňa zasahovali na gréckom ostrove Evia. Išlo o členov Modulu pozemného hasenia lesných požiarov, v zahraničí boli v ostrom nasadení po prvý raz. Slovensko vyslaním pomoci reagovalo na grécku žiadosť o pomoc prostredníctvom mechanizmu Európskej únie pre civilnú ochranu.