PREDPOVEĎ POČASIA Čaká nás cez víkend sľubované PEKLO? Meteorológovia v tom majú jasno!

BRATISLAVA – Budú, alebo nebudú padať teplotné rekordy? Ešte nedávno nás meteorológovia strašili tým, že na Slovensko prídu najteplejšie dni za posledné roky, no vyzerá to tak, že sa ich slová napokon nesplnia. Napriek tomu nás čaká mimoriadne teplý víkend.

Začiatkom týždňa meteorológovia vydali mimoriadne prekvapivú správu, že sa k nám blížia teploty akoby z pekla. Hovorili, že teploty presiahnu 40 stupňov a celé to začne už od nedele. Napokon to však vyzerá, že sa ich slová nepotvrdia. Napriek tomu bude víkend mimoriadne teplý a ľudia by mali dbať na správny pitný režim a nebyť v čase najväčšieho tepla na priamom slnku. SHMÚ dokonca vydalo viaceré výstrahy pred vysokými teplotami, najviac pozor by si mali dať ľudia na juhozápade, juhu a juhovýchode Slovenska.

Zdroj: weatheronline.co.uk

Piatok

Piatkové počasie bude naďalej mimoriadne teplé a slnečné, podľa meteorológov nehrozia žiadne búrky či prehánky. Do večera sa bude teplota pohybovať do 29 stupňov Celzia, na juhu do 33 stupňov. Na horách teplota dosiahne maximálne 17 stupňov. Fúkať bude naďalej slabý vietor s rýchlosťou do 2 až 7 m/s, teda 5 až 25 kilometrov za hodinu. Nad západnou, južnou a strednou Európou sa nachádza rozsiahla oblasťvysokého tlaku vzduchu. Súčasne k nám od západu prúdi teplý vzduch.

Zdroj: predpovede.sk

Sobota

Noc z piatka na sobotu bude jasná až polojasná, na západnej polovici Slovenska však bude oblakov viac, ojedinele aj s prehánkami či búrkami. Teplota sa bude pohybovať od 20 do 15 stupňov Celzia, v dolinách a kotlinách väčšinou 14 až 9 stupňov Celzia. V noci by malo byť bezvetrie, prípadne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Zdroj: predpovede.sk

Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na severe ojedinele prehánky. Teploty dosiahnu 29 až 33 stupňov, na Horehroní a Hornon Spiši do 27 stupňov Celzia. Na popoludnie vydali meteorológovia výstrahy 1. stupňa pred vysokými teplotami pre okresy Komárno, Dunajská Steda, Nové Zámky, Levice, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Michalovce a Trebišov. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 18 st. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach zosilnie. Od západu k nám bude naďalej zasahovať pás vyššieho tlaku vzduchu. Súčasne bude cez Poľsko postupovať ďalej na východ nevýrazný studený front.

Zdroj: SHMÚ

Nedeľa

Noc zo soboty na nedeľu bude s malou oblačnosťou a teplotami od 20 do 16 stupňov, v údoliach miestami len do 14 stupňov Celzia.

Cez deň bude veľmi teplo a dusno s ojedinelými prehánkami a búrkami. V teplom vzduchu sa bude nad veľkou časťou kontinentálnej Európy nachádzať rozsiahla oblasť vysokého tlaku. Súčasne sa bude nad Poľskom a Nemeckom vlniť studený front. Cez deň bude 29 až 34 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo 27 stupňov. Malo by byť bezvetrie, prípadne slabý juhozápadný vietor do 5 metrov za sekundu, či 20 kilometrov za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie.

Zdroj: predpovede.sk

Na popoludnie vydali meteorológovia výstrahy 1. stupňa pred vysokými teplotami pre okresy Bratislava, Senec, Galanta, Šaľa, Komárno, Dunajská Steda, Nové Zámky, Levice, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Košice-okolie, Košice, Michalovce a Trebišov, Sobrance.

Zdroj: SHMÚ