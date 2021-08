Na Slovensko sa valí PEKLO: Najextrémnejšie horúčavy za posledné roky, kedy to vypukne?

Upršaný máj, extrémny jún a relatívne príjemný júl. Aký bude august? Zatiaľ to vyzerá na teploty maximálne do 30 stupňov Celzia, aspoň raz do týždňa silné búrky so zatopenými ulicami a podzemnými priestormi. Na východe Slovenska sa v priebehu mesiaca a pol vyskytli dve tornáda – prvé v obci Ploské koncom júna a druhé vo štvrtok 5. augusta v obci Petkovce.

Aj keď si viacerí z nás mysleli, že teploty už budú viac-menej ustálené, letné horúčavy ešte nepovedali svoje posledné slovo. Podľa meteorológov sa ku nám ženie doslova peklo – a to v podobe horúčav z juhu Európy, kde v súčasnosti teploty prekonávajú maximá a úradujú tam ničivé požiare. Teploty, ktoré k nám majú doraziť cez víkend, sa majú šplhať až k 40 stupňom Celzia. Údajne má ísť o najextrémnejšie horúčavy za posledné roky.

Začne to už v nedeľu

Podľa portálu Meteo Slovensko na tieto extrémne horúčavy upozorňujú viaceré numerické modely. Podľa týchto modelov sa k nám valia také horúčavy, na ktoré nie sme v našich končinách zvyknutí. Aj keď sú predpovede zartiaľ v rovine úvah a modelov pokus-omyl, zrejme nás horúčavy neminú. A začať by to malo už v nedeľu. „Už v nedeľu k nám začne prenikať veľmi teplý vzduch od juhu a zároveň sa usadí tlaková výš nad Nemeckom, ktorá nám zabezpečí pomerne slnečné počasie. Do toho sa pridajú aj prachové častice zo Sahary, ktoré zakalia oblohu,“ upozorňuje portál. Podľa ich prognóz sa extrémne teploty v nedeľu môžu šplhať k 32 až 39 stupňov Celzia, v pondelok 16. augusta majú dokonca padnúť aj štyridsiatky.

S extrémnymi teplotami bojujú najmä na juhu Európy, kde tento týždeň dorazí ďalšia vlna horúčav. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu extrémne teploty pocítia už dnes na Sardínii, v južnom Taliansku, najmä na Sicílii a následne aj v Španielsku. Tam budú horúčavy "úradovať" až týždeň. "V týchto lokalitách teplota presiahne 40 °C, ojedinele až 45 °C. Ešte teplejšie bude v Tunisku a Alžírsku, kde sa už dnes teplota blížila k 50 °C, pričom zajtra a pozajtra tam môže teplota vystúpiť ešte trochu vyššie," uviedli z SHMÚ.

Čo na to meteorológ Matejovič?

Podľa meteorológa a klimatológa Pavla Matejoviča tohtoročné leto na Slovensku pravdepodobne zaradí medzi najteplejšie v histórií meteorologických pozorovaní. Nie je podľa neho vylúčené, že sa v auguste vyskytne ďalšia vlna horúčav s vysokými teplotami a dusnom. V oblasti teplotných rozhraní sa potom môžu vyskytnúť aj silné búrky.

Pripomenul, že v oblasti Stredomoria už dlhšiu dobu panuje extrémne teplé počasie, pričom ďalšiu vlnu horúčav očakávajú v južnom Španielsku, kde maximálne teploty môžu dosiahnuť až 45 stupňov Celzia. Ba dokonca, ešte teplejšie bude v severnej Afrike, kde teploty dosiahnu až 50 stupňov Celzia. „Súčasne sa v druhej polovici tohto týždňa začne nad Britskými ostrovmi prehlbovať tlaková níž, pričom po jej prednej strane začne tento extrémne teplý, pôvodom tropický vzduch prenikať aj do strednej Európy.

Zároveň sa nad Stredomorím bude udržiavať tlaková výš, vďaka ktorej bude len málo oblačnosti a vzduch sa môže počas dňa nerušenie ohrievať. Veľmi teplý vzduch sa bude čiastočne transformovať, pretože dni sa už predsa len skracujú,“ vysvetlil Matejovič s tým, že nateraz je otázne, či počasie najbližšie dni bude veterné. Pri silnom vetre sa totiž podľa slov meteorológa vzduch premiešava, čo spôsobuje, že sa čiastočne brzdí vzostup teploty.

„No napriek tomu môžu aj u nás maximálne teploty dosiahnuť rekordné hodnoty, nie je vylúčené, že sa môžu niekde priblížiť aj k hranici okolo 38 °C. Malo by sa tak stať niekedy na prelome tohto a budúceho týždňa. Je to však ešte pomerne ďaleko a na tak dlhú dobu sa nedá presne predpovedať, aká hodnota bude dosiahnutá,“ upozornil Matejovič s tým, že meteorologické prognózy treba brať s rezervou. Dôvodom je, že americké prognostické modely už počas leta párkrát avizoval, že budú „padať“ štyridsiatky, ale nakoniec to bolo „len“ 38 stupňov Celzia.

Predpokladané teplotné odchýlky od dlhodobého priemeru v polovici augusta podľa modelu GFS. Zdroj: Pavel Matejovič / karstenhaustein.com

Avšak, aj takéto teploty považujeme v našich zemepisných šírkach za extrémne. „Navyše európsky prognostický model ecmwf je "zdržanlivejší" a takéto vysoké teploty nepredpovedá. Hranica 40 °C už bola na Slovensku v auguste prekonaná, stalo sa to 8. augusta v roku 2013, kedy v Gabčíkove namerali 40.2 °C. V tejto chvíli vieme len povedať, že je pravdepodobne pred nami ďalšia vlna horúčav,“ uzavrel.