Tvrdé slová starostu Hviezdoslavova: Kritika obyvateľov! Žasnem, kam sme sa to dostali

HVIEZDOSLAVOV – Sága nekončí! Len nedávno starosta Hviezdoslavova našiel rozbité okná na svojom služobnom aute po vydaní kompletnej stavebnej uzávery, teraz to „schytáva“ aj od ľudí. Aj keď tvrdí, že má vysokú mieru tolerantnosti, pohár už začína pretekať. Pustil sa do všetkých, ktorí ho kritizujú a pripomenul im, ako to v obci vyzeralo pred jeho príchodom.

Je to zhruba týždeň, čo si starosta Hviezdoslavova Marek Lackovič našiel rozbité okno na aute. Bolo to krátko po tom, ako v obci vydali stavebnú uzáveru – inými slovami, nemôžu sa tam stavať žiadne nové projekty, pričom tento zákaz platí do odvolania. Dôvodom je kritický stav v šamorínskej čističke odpadových vôd, na ktorú je pripojený aj Hviezdoslavov.

Lackovič vtedy opísal praktiky, ktoré sa dejú v obci, aj to, že si zvykol nielen na vybľakovania, ale aj na zastrašovanie či vyhrážky. Upozornil však na t, že za chvíľu, pri takomto tempe a zaužívaných spôsoboch, nebude chcieť nik robiť povolanie starostu.

Žiadne audity či vývoz odpadu

Lackovič však tentokrát zaťal ešte hlbšie a opísal, čo sa dialo krátko po jeho zvolení na úrade. “Keď som Hviezdoslavovu prišiel koncom r. 2018 pomôcť z pozície starostu obce, na obci nebol od 1.1.2019 zabezpečený ani len vývoz komunálneho odpadu (!); vyhotovené neboli finančné audity za posledné 2 roky (!!); v šuflíku nečakala prakticky žiadna použiteľná projektová dokumentácia (až na prístavbu škôlky, ktorú sme fyzicky postavili, zúčtovali a zauditovali až my a na ktorú dovtedy neprišiel ani cent) a ako bonus bolo týždeň po komunálnych voľbách, dňa 19.11.2018, podpísaných, resp. vydaných 144 stavebných povolení na výstavbu domov v projekte Nový Hviezdoslavov v časti Záhrady,“ začína Lackovič, ktorý túto dobu ironicky opisuje ako krásnu.

Zdroj: FB / Hviezdoslavov - oficiálna stránka

Poukázal na to, že krátko pred voľbami si predchádzajúce vedenie obce založilo facebookovu stránku obce a natáčanie zastupiteľstiev či zverejňovanie materiálov na rokovanie bolo sci-fi. Okrem toho, v tom čase obec viedla niekoľko súdnych sporov, ktoré trvajú dodnes.

"Naši ľudia" súčasnej vlády

„Na úrade neexistovala organizačná štruktúra, neexistoval pracovný poriadok, neexistovalo vymáhanie nezaplatených daní či poplatkov. Nechápal som, že sa mi nesníva, že toto je realita, v ktorej niekto dokáže fungovať...Nikdy nezabudnem na tú dobu temna, na to ponižovanie, kedy bolo problémom vôbec to, aby sme mali počas komunálnych volieb na okrsku pozorovateľa,“ vysvetlil Lackovič, podľa ktorého to, čo sa dialo, bol jeden veľký bordel. Dodal, že tak, ako predchádzajúce vedenie riadilo úrad, sa nemá riadiť ani slepačí kurín. Poukázal na to, že je bežnou praxou, že po voľbách sa každý úrad vyčistí a nové vedenie si tam dosadí svojich ľudí.

Zdroj: FB / Hviezdoslavov - oficiálna stránka

„Do dokonalosti nám to ukázala súčasná vláda, ktorá hneď po voľbách vymenila všetkých prednostov okresných úradov. Mnohí možno budete prekvapení, ale ani touto cestou som sa nevydal. Ani jedného jediného zamestnanca som nevyhodil (!), ani s jedným som sa bezprostredne po nástupe nerozlúčil. S každým som sa rozprával o budúcnosti a chcel som, aby bol súčasťou zmeny a hodnotového smerovania, o ktoré mám záujem. Postupom času to nie vždy, žiaľ, bolo možné,“ napísal.

Ľudia, kde ste?

Situáciu údajne nezlepšuje ani fakt, že od marca 2020 tu máme zúriacu koronakrízu, kde sa strieda núdzový stav s relatívne normálnym životom. Napriek tomu mu údajne niektorí obyvatelia vyčítajú „neuveriteľnosti“, pritom podľa jeho slov práve títo ľudia nemajú šajnu o tom, ako viesť samosprávu, ktorá je jedna z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich na Slovensku. Pri tom všetkom ešte má aj zodpovednosť za svojich občanov.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

„Kde ste boli, prosím Vás, keď bolo potrebné rozdávať po celej obci rúška? Kde ste boli, keď bolo potrebné seniorom nakupovať potraviny alebo rozdávať vitamíny? Kde ste boli, keď sme 10 šialených týždňov non-stop plošne testovali? Kde ste vtedy, keď v celej obci zberáme odpadky alebo sadíme stromy? Kde, došľaka, ste?“ pýta sa s tým, že niekedy až žasne nad tým, kam sme sa to ako národ dostali a všetkému dominuje nenávisť, frustrácia a osočovanie.

Nikto slušný kandidovať nebude

„Starosta nemôže byť hromozvodom všetkých možných problémov sveta. Takto to naozaj nefunguje. Už som to povedal niekoľkokrát, ale zopakujem to i dnes – výsledkom bude to, že nikto slušný už kandidovať nebude. Túto robotu nebude mať kto robiť, lebo každý normálny človek sa na to vykašle,“ uviedol, pričom pripojil aj vety z posledného príspevku, kde poukázal na praktiky, ktoré sa dejú v obci – a to že nikdy nevyhovie všetkým.

Zdroj: SITA/AP Photo/Visar Kryeziu

Avšak, adresoval tvrdé slová aj tzv. starousadlíkom, ktorých noví obyvatelia berú ako „vyššiu moc“. Poukázal na to, že obrovskú výstavbu v obci dovolili práve tí, ktorí v obci žijú dlhé roky. „To oni hlasovali za tento územný plán a robili tak pri plnom vedomí (aspoň teda dúfam) opakovanie v rokoch 2008, 2010 a 2014. Odkedy som tu ja, žiadna nová rozvojová plocha nepribudla. Práve naopak, bolo to súčasné vedenie, ktoré konečne po dlhých rokoch nečinnosti územný plán. Veď tu sa ani len neprejednávali urbanistické štúdie tak ako to káže zákon,“ napísal. Dodal, že s jedným z obyvateľom si v skupine určenej pre obyvateľov Hviezdoslavova, Kvetoslavova a Miloslavova píšu otvorené listy, čo ho mrzí.

Poľnohospodárske pozemky na stavebné?

Tvrdí, že vždy mu samospráva bola vo všetkom súčinná – či to bol prenájom poľných ciest, čistiace žľaby, alebo vstup na pole z novovybudovaného asfaltového koberca na jednej z ulíc. „Na jednej strane úprimne vzdávaš hold poľnohospodárstvu, na strane druhej v marci 2021 (a opakovanie viackrát predtým) žiadaš obec Hviezdoslavov o zmenu územného plánu obce, v rámci ktorej chceš, aby bola väčšina Tvojich pozemkov v celkovej výmere 262-tisíc 976 metrov štvorcových (!!!) zaradená medzi plochy určené na zástavbu za účelom realizácie individuálnej bytovej výstavby a súvisiacej infraštruktúry,“ vysvetlil Lackovič, podľa ktorého ide síce o jeho legitímne právo, ale rovnaké právo má obec v prípade, ak mu takýto návrh zamietne. Rovnako, ako aj iným žiadateľom o zmenu územného plánu.

Zdroj: SITA

„Hviezdoslavovu som vždy chcel dobre a tento postoj sa nikdy nezmení, bez ohľadu na to, koľkokrát nájdem auto rozmlátené, koľkokrát budem zastrašovaný či koľkokrát sa budem večer báť naštartovať. Nikam neodchádzam a vždy tu budem stáť pripravený vysúkať si rukávy a tvrdo makať,“ uviedol s tým, že návrhy, ktoré obci ublížia, cez neho nepochodia a kým mu to zdravie dovolí, bude „starostovať“. Počas toho chce vybudovať dve nové základné školy, obchodné galérie, nové zdravotné stredisko, ale aj funkčný vodovod a kanalizácia v celej obci, či 5 nových ihrísk.